Wakayama'daki Eğlence Parkındaki Dev Pandalar Çin'e Dönüyor

Wakayama'daki Eğlence Parkındaki Dev Pandalar Çin'e Dönüyor
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Japonya'nın Wakayama vilayetindeki Shirahama Macera Dünyası'nda bulunan dört dev panda, kira sözleşmelerinin sona ermesiyle Çin'e geri dönmeye hazırlanıyor. 24 yaşındaki Rauhin ve üç yavrusu, Chengdu Dev Panda Yetiştirme ve Araştırma Üssü'ne gidecek.

WAKAYAMA, 28 Haziran (Xinhua) -- Japonya'nın batısındaki Wakayama vilayetinde bulunan Shirahama Macera Dünyası eğlence parkına ödünç verilen dört dev panda, kira sözleşmelerinin sona ermesiyle haziran ayı sonunda Çin'e geri dönecek.

Eğlence parkının işletmecisi perşembe günü yaptığı açıklamada, 24 yaşındaki Rauhin ve kızları 8 yaşındaki Yuihin, 6 yaşındaki Saihin ve 4 yaşındaki Fuhin'in Çin'in Sichuan eyaletindeki Chengdu Dev Panda Yetiştirme ve Araştırma Üssü'ndeki yeni yuvalarına doğru yola çıkacaklarını bildirdi.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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