VW'nin Rusya'daki mal varlığı donduruldu

Rusya'da bir mahkeme, Alman otomobil tröstü Volkwagen'in bu ülkedeki tüm mal varlıklarını dondurdu.

Rusya'da bir mahkeme, Alman otomobil tröstü Volkwagen'in bu ülkedeki tüm mal varlıklarını dondurdu. Rusya'da bir mahkeme, Alman otomobil devi Volkswagen'in (VW) bu ülkedeki mal varlıklarını dondurma kararı aldı.

VW ile Rusya'nın Nişni Novgorod kentinde ortak üretim yapan Rus otomobil üreticisi GAZ, VW'nin geçen yıl Ağustos ayında bu ortaklıktan çekilmesinin ardından, yaklaşık 16 milyar ruble (194 milyon euro) zarara uğradığını öne sürerek, Alman şirketinden davacı olmuştu.

Rusya'nın geçen yıl Ukrayna'ya saldırmasının ardından, bu ülkedeki faaliyetlerini durduran VW, başkent Moskova'nın güneyinde yer alan Kaluga kentindeki fabrikasını da satmayı amaçlıyor. Yılda 225 bin otomobil üretme kapasitesine sahip olan tesiste, geçen yılın Mart ayından bu yana tüm faaliyetler durdurulmuş durumda.

Reuters / ET,TY