Vuslat Derneği, Gazze'de İnsani Yardım ve Yeniden İnşa Çalışmalarına Devam Ediyor

Türk sivil toplum kuruluşlarından Vuslat Derneği, Gazze Şeridi'nde 10 bin kişiye sıcak yemek dağıtımının yanı sıra enkaz kaldırma çalışmalarında bulunuyor.

Vuslat Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Taştan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail saldırılarının büyük yıkım ve açlığa yol açtığı Gazze Şeridi'ndeki ihya ve inşa çalışmalarına katkı sunduklarını belirtti.

İnsani kriz ve altyapı tahribatının yapıldığı Gazze'de 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkesin ardından insani yardım çalışmalarına bir yenisini eklediklerini aktaran Taştan, ateşkesle birlikte evlerine dönmeye başlayan Gazzelilere göç güzergahında çeşitli yardımlarda bulunduklarını ifade etti.

Gazze Şeridi'nin yeniden inşası için öncelikle enkazın kaldırılması çalışmalarına başladıklarını vurgulayan Taştan, şunlar kaydetti.

"İsrail saldırıları sonucu büyük yıkıma uğrayan Gazze'nin özellikle kuzey bölgesi ciddi hasar aldı. Vuslat Derneği, geri dönüş sürecinin güvenli ve sağlıklı şekilde gerçekleşmesi için yolların kullanılabilir hale getirilmesi amacıyla enkaz temizleme çalışmalarına başladı. Dernek, bölgede 8 saat aralıksız çalışacak iş makineleriyle yolların açılmasını sağlıyor."

Gazze Şeridi'nin güneyindeki çadır kentlerde yaşam mücadelesi veren Gazzelilerin kuzeye dönüşü için 20 otobüs tahsis ederek ring seferleri gerçekleştirdiklerini aktaran Taştan, "Yol güzergahında tıbbi destek birimleri kuruluyor, 10 bin kişilik sıcak yemek dağıtımı yapılıyor ve 5 tankerle içme suyu sağlanıyor." dedi.

Acil tıbbi yardıma ihtiyacı olan hastalar için ameliyat operasyonları gerçekleştirdikleri bilgisini paylaşan Taştan, yaralanmalar, yanıklar ve iç hastalıkları gibi birçok alanda, uzman ekipler tarafından tıbbi hizmet sunduklarını bildirdi.

İsrail ordusunun ağır bombardımanı sonucu yıkılan ve hasar alan hastane ve sağlık merkezlerinin imarı için de çalışmalar başlattıklarına işaret eden Taştan, 20 kişilik eğitim yerleri oluşturarak Gazzeli öğrencilerin eğitimlerine devam etmelerine imkan sağladıklarını belirtti.

İsrail saldırılarının başladığı ilk günden itibaren insani yardım faaliyetlerine başladıklarını ve Gazze'deki zulüm son bulana dek çalışmalara devam edeceklerini vurgulayan Taştan, ramazan ayında da iftar sofraları kurarak Gazzelilerin ihtiyacını karşılamayı amaçladıklarını ifade etti.