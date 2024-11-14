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Vuslat Derneği Gazze'de Günlük 2 Bin Ekmek Dağıtıyor

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Vuslat Derneği, İsrail'in saldırıları nedeniyle zor durumda kalan Gazze'deki savaş mağdurlarına, günlük 2 bin ekmek dağıtımı yaparak yardımcı olmaya çalışıyor. Dernek, kadınların yaptığı ekmeklerin temel gıda ihtiyacını karşılama hedefiyle insani yardım faaliyetlerine devam ediyor.

Vuslat Derneği, İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de günlük 2 bin ekmek dağıtımında bulunuyor.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, İsrail'in 7 Ekim 2023'te Gazze'de başlattığı soykırımın ardından bölgedeki insani yardım çalışmalarına devam ediliyor.

Dernek yetkilileri, Gazze'de hayata geçirdiği Ekmek Yardımı Projesi ile halkın günlük ekmek ihtiyacına destek olmayı hedefliyor.

Gazzeli savaş mağduru kadınların zor şartlar altında inşa ettikleri küçük tandır fırınlarında pişirilecek ekmek için ihtiyaç duyulan malzemeler dernek tarafından karşılanıyor. Gazzeli kadınların bu tandırlarda pişirdikleri günlük 2 bin ekmek, dernek görevlilerince çadır kentleri ve kamplardaki savaş mağduru ailelere ulaştırılıyor.

Açıklamada görüşlerin yer verilen Vuslat Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Taştan, Gazze'de 1 yılı aşkın süren katliamın, bölgedeki halkın ihtiyaçlarını artırdığını, bunun başında temel gıda malzemelerinin geldiğini belirtti.

Gazze'deki katliamın ilk gününden itibaren barınmadan gıdaya, sağlıktan temizlik ve kişisel bakıma kadar tüm ihtiyaçlara yönelik bir dizi proje gerçekleştirdiklerini aktaran Taştan, "Gazze'de günlük 2 bin kişiye dağıttığımız ekmekler ile de kardeşlerimizin en temel ihtiyaçlarını hafifletmeye çalışıyoruz. Gazze'deki insani yardım faaliyetlerimiz zulüm son bulana dek devam edecek." ifadesini kullandı.???????

Kaynak: AA / Zeynep Rakipoğlu - Güncel
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