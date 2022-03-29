Vurulan kadın vazgeçti, dini nikahlı eşi adli kontrolle serbest kaldı

PENDİK, İSTANBUL (DHA) - PENDİK'te Mehmet D. (26) dini nikahlı eşi B.A.'yı (30) birlikte yaşadıkları evin önünde tabancayla bacağından vurdu. Mehmet D. olay yerinden kaçarken hastaneye kaldırılan B.A., şikayetçi oldu. Polis ekipleri, şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye getirilen Mehmet D., hakimlikteki sorgusunda, "Kapı kapalıyken boşaltmak maksadıyla silahı yere doğrulttum. Ateş alınca eşim yaralanmış. Kasıtlı olarak kendisini yaralamadım" dedi. Yaralanan kadın şikayetini geri çekince Mehmet D. adli kontrol tedbirleriyle serbest bırakıldı.

Olay, 23 Mart saat 11.30 sıralarında Pendik Yenişehir Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Mehmet D., dini nikahlı eşi B.A.'yı evlerinin önünde tabancayla ayağından vurdu. Mehmet D. olay yerinden kaçarken, hastaneye kaldırılan B.A., eşinden şikayetçi oldu.

KADIN EMNİYETTE ŞİKAYETÇİ OLDU

B.A.'nın ifadesinde; Mehmet D. ile tartıştığını, şüphelinin evden çıkmasının ardından kendisinin kapıyı kapattığını, Mehmet D.'nin birden kapıyı yumruklamaya başladığını ve kapıyı açtığında birden silah sesi duyduğunu söylediği öğrenildi. Olayın birden gerçekleştiğini ve ayağından yaralandığını kaydeden B.A., Mehmet D.'den şikayetçi olarak uzaklaştırma talebinde bulundu.

SAVCILIK TUTUKLANMASINI İSTEDİ

ADLİ KONTROLLE SERBEST

Anadolu 3. Sulh Ceza Hakimliği, tutuklanma talebini reddetti. Şüpheli Mehmet D.'nin 'Öfke kontrolü problemlerinden arınmak amacıyla tedavi ve muayene tedbirlerine dahil olmak' ile 'Silah bulundurmamak ve varsa sahip olduğu silahları makbuz karşılığı emanete teslim etmek' şeklindeki adli kontrol tedbirleriyle serbest bırakılmasına karar verildi.

Demirören Haber Ajansı / Güncel