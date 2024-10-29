Vueling Airlines, İstanbul Havalimanı'na İlk Uçuşunu Gerçekleştirdi

İspanya'nın en büyük ikinci hava yolu şirketi Vueling Airlines, Barselona'dan İstanbul Havalimanı'na ilk seferini yaptı.

İstanbul Havalimanı, Cumhuriyet Bayramı ile işletmeye başlamasının 6. yılını da kutladığı 29 Ekim'de, İspanya merkezli düşük maliyetli hava yolu şirketi Vueling Airlines'in uçuşlarına da ev sahipliği yapmaya başladı.

Vueling Airlines'in Airbus 320-200 tipi, VY-7850 sefer sayılı uçağı ile 182 yolcu saat 17.20'de İstanbul Havalimanı'na geldi. İlk sefer için dış hatlar gelen yolcu katı B12 kapısında tören düzenlendi. Törene İGA Havacılık Geliştirme Direktörü Fırat Ocak, İGA Havacılık Geliştirme Müdürü Gizem Çolak, Vueling Airlines Bölge Müdürü Gonzalo Fernandez Ruiz ve diğer yetkililer katıldı.

"Vueling, İstanbul Havalimanı'nın 109. tarifeli hava yolu oldu"

Kurdele kesiminin ardından gazetecilere açıklama yapan Ocak, Cumhuriyet'in 101. yılında Vueling Airlenes'i İstanbul Havalimanı'nda ağırlamaktan memnuniyet duyduğunu söyledi.

Vueling Airlines'in İspanya'nın en ünlü hava yolu şirketi olduğunu belirten Ocak, "Vueling, İstanbul Havalimanı'nın 109. tarifeli hava yolu oldu. Bunun mutluluğu içerisindeyiz. Vueling, İspanya'nın düşük maliyetli hava yolu şirketi. Şimdilik Barselona'dan haftada 3 gün sefer yapacak. Çok kısa zamanda haftada 7 sefere çıkacak. Havalimanımıza çok değer katacak." diye konuştu.

Ocak, Vueling Airlines'in hem iç hem de dış hat yolcu rakamlarına olumlu katkıda bulunacağını kaydetti.

"Vueling için İstanbul'a sefer başlatmak çok önemli bir adım"

Vueling Airlines Bölge Müdürü Gonzalo Fernandez Ruiz de ilk sefer dolayısıyla organize edilen tören için havalimanı yetkililerine teşekkür etti.

Yetkililerin tüm işlemler için kendilerine yardımcı olduğunu dile getiren Ruiz, "Tüm partnerlerimize teşekkür ediyorum. Vueling için İstanbul'a sefer başlatmak çok önemli bir adım. Çünkü uçuş ağımız bugün itibarıyla çok daha büyüdü. Bu uçuşlarla İstanbul ve Barselona arasında kültürel bir bağlantı olmasını umuyorum." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından pasta kesildi.

Vueling Airlines'ın ilk etapta İstanbul'a haftada 3 gün sefer düzenlemesi planlanıyor. Vueling Airlines'in uçuşları ile Barcelona üzerinden Balear Adaları ve Kanarya Adaları'nı da içeren 90'dan fazla nokta ulaşmak mümkün olacak.