Kırklarelili Gaziler Kurşunları 'Gurur Madalyası' Olarak Görüyor

Kırklarelili gaziler, teröristlerle girdikleri çatışmalarda vücutlarına isabet eden ancak riskli olduğu için çıkarılamayan kurşunları "gurur madalyası" olarak görüyor.

Kırklareli'nde yaşayan 52 yaşındaki gazi Yakup Yürükçü ile 43 yaşındaki Cumhur Özsoy, vücutlarında kurşunlarla yaşayan gazilerden.

Yürükçü'nün, vatani görevini yerine getirdiği 1992'de Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde PKK'lı teröristlerle girdiği çatışmada vücuduna 17 kurşun isabet etti. Çatışmada Yürükçü'nün bir arkadaşı şehit oldu, 5 kişi yaralandı. Ameliyata alınan Yürükçü'nün vücudundan riskli bölgede olan 3 kurşun çıkarılmadı.

Polis memuru gazi Cumhur Özsoy'un vücuduna da Mardin'in Midyat ilçesinde 2015'te yine PKK'lı teröristlerle girdiği çatışmada 4 kurşun saplandı. Ameliyata alınan Özsoy'un sinirlere yakın olması nedeniyle 2 kurşun vücudundan çıkarılamadı. Özsoy'un Midyat'ta görev yapan polis memuru eşi Nefise Özsoy da 2016'da teröristlerin açtığı ateş sonucu şehit oldu.

"Erişebileceğim en yüksek mertebe "

Yürükçü, AA muhabirine, 1992'de arazi taramasında PKK terör örgütü ile girdikleri çatışmada gazi olduğunu söyledi.

Doğum gününde gazi olma şerefine nail olduğunu belirten Yürükçü, çatışmada vücuduna 15 merminin isabet ettiğini anlattı.

Vücudundaki üç kurşunla yaşamını sürdürdüğünü anlatan Yürükçü, "Ömrüm yettiğince herhalde vücudumda saplı olarak kalacak. Her gün ona dokunduğunda, onu hissettiğinde o günü hatırlıyorsun. Bu kurşunlar bizim gurur madalyalarımız çıkarıldığında sanki eksik kalacakmış gibi bir tarafım. Kolum ve dizimdeki mermiler sinirlerle yapışık olduğundan felç yapma durumu var. " dedi.

Gazilik ünvanının çok ağır sorumlulukları olduğunu vurgulayan Yürükçü, topluma örnek olmak için attığı her adıma dikkat ettiğini kaydetti.

Yürükçü, "Benim için şehit olmasam da erişebileceğim en yüksek mertebe. Ben bu vatan için bir şey yaptım, bir bedel ödedim ve bu gururla yaşıyorum. Bu, parayla, maddiyatla, maneviyatla alınacak bir şey değil. Zaten kimse canının yanmasını istemez, o manevi duyguları olmayan kişiler. O merminin karşısında kimse duramaz. Düşünün ki 20 yaşında bir genç askere gidiyor ve şehit olmak için gidiyor. Bu dünyanın hiçbir ülkesinde yok, sadece bizde var. Ben bunu bu şekilde görüyor ve düşünüyorum." diye konuştu.

"Bu göreve bilerek gittik, yine gideriz"

Özsoy da bu vatan için bedel ödemenin gururunu yaşadığını dile getirdi.

Zor günler geçirdiğini ifade eden Özsoy, "Bu göreve bilerek gittik, yine gideriz. Arkadaşıma şehitlik, bize gazilik nasip oldu." diye konuştu.

Hayatına kızıyla devam ettiğini, 2017'de emekli olduğunu anlatan Özsoy, sağ akciğerindeki 2 kurşunla yaşamını sürdürdüğünü sözlerine ekledi.