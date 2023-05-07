Vücudunun büyük bölümü yanan Iraklı 8 yaşındaki kıza Antalya'da estetik operasyon

Irak'ta mazotun parlaması sonucu vücudunun büyük bölümü yanan 8 yaşındaki Rokaya Yusuf, Ala Hayat Minik Masumlar Derneği (AHMİMDER) ve bir hayırseverin desteğiyle Antalya'ya getirilerek ameliyat edildi.

Irak'ta mazotun parlaması sonucu vücudunun büyük bölümü yanan 8 yaşındaki Rokaya Yusuf, Ala Hayat Minik Masumlar Derneği (AHMİMDER) ve bir hayırseverin desteğiyle Antalya'ya getirilerek ameliyat edildi.

Irak'ta ailesiyle yaşayan Rokaya Yusuf'un vücudunun büyük bölümü, 3 yaşındayken, patlayan bombalardan korunmak için sığındıkları yerde mazotun parlaması sonucu yandı.

Ülkesindeki imkansızlıklar nedeniyle Türkiye'ye getirilen, ailesiyle İstanbul'da yaşayan ve küçük yaşına rağmen 25 ameliyat olan Yusuf, hayırsever bir iş insanının desteğiyle Antalya'da özel bir hastanede kolundan, ağzından ve yüzünden operasyonlar geçirdi.

AHMİMDER Genel Başkanı Ayşegül Aksu, AA muhabirine, dernek olarak vücudunda yanık oluşan çocukların tedavisi için çalıştıklarını anlattı.

Türkiye, Suriye, Irak, Lübnan ve Azerbaycan başta olmak üzere dünyanın birçok yerinde çeşitli nedenlerle yanan çocuklara yardım eli uzattıklarını anlatan Aksu, "Bütün çalışmalarımıza rağmen hala çok fazla çocuk tedaviye ihtiyaç duyuyor. Dünyanın her yerinde dil, din ve ırk ayrımı yapmadan yanan çocuklar için elimizden geleni yapıyoruz, başvuruların tamamını değerlendiriyoruz." dedi.

Sadece ramazan ayında 65 çocuğun tedavisini yaptırdıklarını belirten Aksu, bunlardan 14'ünün Azerbaycan'da yaşayan çocuklar olduğunu ifade etti.

"Küçük kızımız 25 ameliyat geçirdi"

Antalya'da operasyon geçiren 8 yaşındaki Rokaya Yusuf'un daha 3 yaşındayken vücudunun büyük kısmının zarar gördüğünü dile getiren Aksu, plastik cerrahi operasyonlarının pahalı olduğunu belirterek, Iraklı çocuğun ameliyatı için Ankara'dan bir hayırsever iş insanının destek verdiğini belirtti.

Aksu, şunları söyledi:

"Küçük kızımız 25 operasyon geçirdi ve son ameliyatları yapıldı. Şimdi de lazer tedavisi başlayacak. Çocukların yanık bası giysileri ihtiyacını gideriyoruz ve aynı zamanda ameliyat olması gereken çocukların plastik cerrahi ameliyatlarını yaptırıyoruz. Diğer tedavileri ve pedagog desteği gibi süreçlerde de çocukların yanında oluyoruz."

Ameliyatı gerçekleştiren Estetik Plastik Cerrahi ve Rekonstrüktif Uzmanı Yılmaz Geyik, yanan kız çocuğunun ağız, kol ve yüzünde meydana gelen çekilmelerin hayatını olumsuz etkilediğini belirtti.

Ergenlik dönemine kadar çocuğun bazı tedavilerinin devam edeceğini aktaran Geyik, "Çocuğumuzun vücudunda yüzde 80'e varan çok geniş bir yanık söz konusu. Ameliyat çok iyi geçti, her şey yolunda." ifadesini kullandı.

Ailesiyle bir süre İstanbul'da kalacak olan Rokaya Yusuf, lazer ve fizik tedavi süreçlerinden de geçirilecek.