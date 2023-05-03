Vucic, Sırbistan'da 9 kişinin yaşamını yitirdiği saldırıya ilişkin açıklamalarda bulundu Açıklaması

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, ülkesinde bu sabah 9 kişinin ölümüyle sonuçlanan saldırının faili 14 yaşındaki çocuğun, yeni geçtiği sınıfta kabul görmediği için bu tarz korkunç bir olayı yaptığını söyledi.

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, ülkesinde bu sabah 9 kişinin ölümüyle sonuçlanan saldırının faili 14 yaşındaki çocuğun, yeni geçtiği sınıfta kabul görmediği için bu tarz korkunç bir olayı yaptığını söyledi.

Vucic, bu sabah başkent Belgrad'daki Vladislav Ribnikar İlkokulunda 7. sınıf öğrencisi 14 yaşındaki K.K'nin ateşli silahla gerçekleştirdiği saldırı sonucu 8'i çocuk, 1'i güvenlik görevlisi 9 kişinin hayatını kaybettiği olaya ilişkin basın toplantısı düzenledi.

Bir dakikalık saygı duruşunun ardından açıklamada bulunan Vucic, hayatını kaybeden öğrencilerin ailelerine başsağlığı, yaralı öğretmen ve 6 öğrenciye de geçmiş olsun dileklerini iletti.

Vucic, Sırbistan tarihinde bu tür bir acının yaşanmadığına dikkati çekerek, "Çocuk şu an ayrı bir yerde bulunuyor. Nöropsikiyatri kliniğine yerleştirilecek. Görünüşe göre silahları gerektiği gibi muhafaza edemeyen baba tutuklandı. Kendisinin silahlara ilişkin gerekli izinleri vardı. Çocuğun annesi de gözaltına alındı." dedi.

Ailenin geçmişinin "temiz" olduğunu aktaran Vucic, "Çocuk sınıf değiştirme talebinde bulunmuş. Ailesi ise kavga eden bir çift değilmiş ancak çocuktan sürekli iyi notlar bekliyormuş. İşin içine 'aşk' girince notlarının düştüğünü ifade etmişler. Yeni geçtiği sınıfta da kabul görmeyen çocuğun bu korkunç saldırıyı gerçekleştirdiği ifade edildi." diye konuştu.

Çocuk, babasıyla 3 kez atış poligonunda bulundu

Vucic, çocuğun babasıyla 3 kez atış poligonuna gittiğini ve burada silah kullanmayı öğrendiğine dair bilgilere ulaşıldığını belirterek, "Çocuğun orada ne işi var? Üzerinde bulunan ve hayatını kaybeden öğrencilerin isimlerinin bulunduğu kağıt gösteriyor ki kendisi bir tür oyun oynamak istemiş ve farkındaysanız yaptığı şeyden de pişmanlık duymuyor. Kendisini sosyal medyada bir kahraman olarak görüyor. Birilerinin kahramanı olduğu için halinden memnun." şeklinde konuştu.

Silahların muhafaza edilmesine yönelik daha sıkı kuralların uygulanmasına ilişkin çalışmaların yürütüleceğini söyleyen Vucic, cezai sorumluluk yaşının ise 14'ten 12'ye indirilmesini talep edeceğini aktardı.

Vucic, olay yerinde 57 kovan ve 6 merminin bulunduğunu, sorumluların mutlaka cezalandırılacağını vurguladı.

Eğitim Bakanı Branko Ruzic'in de istifasını vermeye hazır olduğunu, ancak bunun kararını Başbakan Ana Brnabic'in vereceğini söyleyen Vucic, bu sabah yaşanan korkunç olayı asla unutmayacaklarını kaydetti.

Belgrad'daki ilkokulda korkunç saldırı

Belgrad'daki Vladislav Ribnikar İlkokulunda, 7. sınıf öğrencisi K.K, sabah saatlerinde güvenlik görevlisi ve öğrencilere silahla ateş açtı. Olay sonucu 8'i çocuk, 1'i güvenlik görevlisi 9 kişi hayatını kaybetti, 6'sı çocuk 1'i öğretmen 7 kişi yaralandı.

Polis açıklamasında, çocuğun saldırıyı babasına ait silahla gerçekleştirdiği ifade edilirken, okula 2 silah, 4 molotofkokteyli ile geldiği belirtildi.

14 yaşındaki çocuğun saldırıyı daha önce planladığı ve üzerinde saldırdığı öğrencilerin listesi ile okul planının yer aldığı bulunduğu aktarıldı.

Belgrad Savcılığı, Sırbistan Ceza Kanunu'na göre 14 yaşını doldurmayan K.K'nin cezai sorumluluğunun bulunmadığını belirtirken, ülkede 3 günlük ulusal yas ilan edildi.

Saldırının gerçekleştiği Vladislav Ribnikar İlkokulu ise gelecek haftaya kadar tatil edildi.