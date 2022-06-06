Vucic: "Lavrov'un ziyaretinin iptal edilmesine üzüldüm ama şaşırmadım" - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Vucic: "Lavrov'un ziyaretinin iptal edilmesine üzüldüm ama şaşırmadım"

AA - Lejla Biogradlija - Güncel
 - Güncelleme:
Vucic: 'Lavrov'un ziyaretinin iptal edilmesine üzüldüm ama şaşırmadım'

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un Sırbistan ziyaretinin iptal edilmesinden üzüntü duyduğunu ancak şaşırmadığını söyledi.

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un Sırbistan ziyaretinin iptal edilmesinden üzüntü duyduğunu ancak şaşırmadığını söyledi.

Vucic, Sırbistan Radyo ve Televizyon (RTS) yayınına katılarak ülke gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Bulgaristan, Karadağ ve Kuzey Makedonya'nın, Lavrov'un uçağına hava sahasını kapatmasıyla bugün yapılması planlanan ziyaretin iptal edilmesini değerlendiren Vucic, "Bir terslik bekliyordum. Üzüldüm ama şaşırmadım. Sırbistan gibi küçük bir ülkeye yapılan bu organize saldırı ve histerilerle uzun zamandır karşı karşıya kalmadım." dedi.

Sırbistan'da 4 Nisan'da yapılan seçimlerde yeniden cumhurbaşkanı seçilen Vucic, yeni dönemde Avrupa Birliği (AB) üyeliği için hızlı adımlar atacaklarını, ülkeye ilişkin kararları da kimseye bağımlı kalmadan alacaklarını vurguladı.

Vucic, 10 Haziran'da Sırbistan'ı ziyaret etmesi beklenen Almanya Başbakanı Olaf Scholz'un gelişi için, "Scholz, Lavrov ziyareti gerçekleşseydi de gelecekti. Kendisi her halükarda Sırbistan için çantası dolu geliyor." değerlendirmesinde bulundu.

AA / Lejla Biogradlija - Güncel

Togo Cumhuriyeti Sergey Lavrov Sırbistan Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title