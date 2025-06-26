Vucic: Çin ile İstikrarlı İşbirliği Sırbistan'a Fırsatlar Sunuyor

BELGRAD, 26 Haziran (Xinhua) -- Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, Çin ile istikrarlı ve çok yönlü işbirliklerinin, Sırbistan'a kesinlik kazandırdığını ve mevcut zorlukları aşma fırsatı verdiğini söyledi.

Vucic, çarşamba günü sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada Çin'in Jiangsu eyaletinden gelen heyetle Belgrad'da "samimi ve yapıcı" bir görüşme gerçekleştirdiklerini belirtti.

Vucic, "Dünyada giderek karmaşıklaşan ve kestirilemez hale gelen ekonomik durum göz önüne alındığında, tüm alanlarda karşılıklı bağlantı kurmak, sürdürülebilir kalkınma, istikrar ve rekabet gücü için stratejik öneme sahip hale geliyor" dedi.

Jiangsu'nun Çin'de önde gelen bir ekonomik merkezi olduğunu ve inovasyon ve teknolojiye büyük yatırım yaptığını kaydeden Vucic, "Bu, bize somut projeler aracılığıyla sanayi, enerji, tarım, bilim ve eğitim gibi alanlarda işbirliğini genişletme fırsatı sunuyor" dedi.

Jiangsu'dan gelen şirketlerin, Sırbistan'ın Novi Sad, Niş ve Ruma gibi büyük kentlerinde faaliyet gösterdiğini vurgulayan Vucic, sadece sermaye değil, aynı zamanda en son teknolojileri de getiren bu şirketlerin bu sayede yeni pazarları etkileme fırsatı yakaladığını belirtti.

Vucic, "Sırbistan, samimi dostlarını ve ortaklarını her zaman takdir eder ve unutmaz. Karmaşık zamanlarda, ortak hedeflerimize ulaşmak için birbirimizle bağlantı kurarak, birbirimizi anlayarak ve birlikte çalışarak güç buluyoruz" ifadelerini kullandı.