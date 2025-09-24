Vucic: BM Tarihinin En Zor Çatışmalarını Yaşıyoruz

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, Birleşmiş Milletler'in (BM) kuruluşundan bu yana en zor çatışmaların olduğu zamanlarda yaşadıklarını belirterek "Ülkeler, kıtalar ve bölgeler içinde en derin ayrışmalar mevcut." dedi.

Vucic, ABD'nin New York şehrinde düzenlenen BM 80. Genel Kurulu'nda konuştu.

Dijital platformlar aracılığıyla dezenformasyonun yayıldığını dile getiren Vucic, ülkeler arasında güvensizliğin körüklenerek seçimlerin, ticaretin, müzakerelerin ve halkların duygularının hedef alındığını söyledi.

BM'nin kuruluşundan bu yana en zor çatışmaların olduğu zamanlarda yaşadıklarını ifade eden Vucic, "Ülkeler, kıtalar ve bölgeler içinde en derin ayrışmalar mevcut." değerlendirmesinde bulundu.

Vucic, Filistin ve İsrail'in, ülkesinin dostları olduğunu kaydederek şöyle devam etti:

"Ben sosyal medyada daha fazla beğeni almak için kolayca taraf tutamam, iyi ya da kötü insanlardan bahsederek günlük siyasette puan toplamak isterim. Geçtiğimiz hafta sonu İtalya'da büyük Filistin yanlısı gösteriler düzenlendi. İnsanlar 'Gazze' diye bağırıyordu ama en azından Milano'da bazılarının aklında bu yoktu. Akıllarındaki tek şey, hükümete karşı olmanın ve bir tür şiddete katılmanın popüler olması sebebiyle, İtalyan halkının yüzyıllar boyunca inşa ettiklerini yakıp, yıkmaktı."

Kosova'nın Sırbistan kültürünün ve manevi miraslarının ayrılmaz parçası olduğunu öne süren Vucic, "Biz Sırplar için orası sadece bir toprak parçası değil, yüzyıllardır var oluşumuzun ve maneviyatımızın beşiğidir." ifadesini kullandı.

Vucic, ülkesine, "Rusya'nın kuklası" olduğuna ve Balkanlar'da birine saldıracaklarına dair ithamlarda bulunulduğunu aktararak böyle bir şeyin olmayacağını vurguladı.

Avrupa Birliği'ne üye olmak gibi bir hedefleri olduğunu dile getiren Vucic, yaşadıkları iç zorlukları devlet geleneğinin gücüyle aşacaklarını belirtti.