VR gözlüğü unutun! Bu lens ile gözünüze LED ekran yerleştirin

Metaverse furyasının başlamasıyla birlikte VR/AR gözlüklerine olan talep artış gösterdi. Fakat akıllı kontakt lensler üreten bir şirket, hantal gözlüklere karşı yeni bir lens tasarladı. VR gözlüklere benzer çalışan bu teknoloji, gözün üstüne mikro LED ekran yerleştiriyor.

Mikro LED ekranlı akıllı kontakt lens özellikleri

ABD merkezli Mojo Vision isimli firma, mikro LED ekranlı kontakt lenslerini ilk olarak CES 2020 fuarında ortaya koydu. Şirket tarafından gelen yeni duyuruda ise akıllı kontakt lenslerin yakın zamanda insanlar tarafından test edilebileceği belirtildi. Göz bebeğine yerleştirilen lens, VR gözlüğe benzer bir çalışma prensibine sahip.

Mojo Vision CEO'su Drew Perkins tarafından test edilen mikro LED ekranlı lens, herhangi bir kablo bağlantısı olmadan çalışabiliyor. Lensin teknik özelliklerinde ise oldukça küçültülmüş mikro LED ekran dikkat çekiyor. İnç başına 14 bin piksele yer veren bu ekran, 250 x 250 piksel çözünürlüğünde ve sadece 0,02 inç çapında. Yani göz bebeğinin üstüne tam olarak oturabiliyor.

Meta, sanal evren konusunda oldukça iddialı!

2015 yılından bu yana artırılmış gerçeklik üzerinde testler gerçekleştiren Mojo Vision, gücünü ARM'ın çipinden alıyor. LED ekranlı lens "mikro pilden" besleniyor olsa da, şarj ömrünün ne kadar olduğu paylaşılmadı.

Şirketin son prototipin en büyük yeniliği ise göz takibi yeteneği oldu. Bu, sanal nesnelerin gerçek dünyayla birleştirilmesine fırsat tanıyor. Mojo Vision CEO'su Perkins blog yazısında şunları söyledi:

Klinik öncesi testleri tamamladıktan ve potansiyel güvenlik risklerini azalttıktan sonra Mojo Lens'i taktım. Maps'te gezinmek, video izlemek ve ekrandaki teleprompter ile etkileşime geçebilmeyi çok sevindirici buldum.

Mojo Vision, insanlar üzerinden testler yapmak için ABD'deki düzenleyici kurum (FDA) ile görüşmeye başladı. Şirket, her şeyin yolunda gitmesi durumda insanların 10 yıl içinde kullanabileceğini söyledi.

Siz mikro LED ekranlı lens hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı unutmayın!

Shiftdelete / Güncel