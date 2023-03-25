Vontobel, Çin Hisse Senetlerinin Performansı Konusunda Pozitif

CENEVRE, 25 Mart (Xinhua) -- İsviçreli servet ve varlık yönetim şirketi Vontobel, Çin menkul kıymetlerinin, uluslararası yatırımcılar açısından çekici bir varlık sınıfı olmayı sürdürdüğünü düşünüyor.

CENEVRE, 25 Mart (Xinhua) -- İsviçreli servet ve varlık yönetim şirketi Vontobel, Çin menkul kıymetlerinin, uluslararası yatırımcılar açısından çekici bir varlık sınıfı olmayı sürdürdüğünü düşünüyor. Vontobel'de portföy yöneticisi olan Thomas Shaffner yakın zamanda Xinhua'ya verdiği demeçte Çin'in küresel ekonomik büyümeye katkısı konusunda şirketin beklentisi olduğunu söyledi.

Shaffner, Hong Kong'dan video bağlantısı aracılığıyla verdiği söyleşide, "Bu yıl kapanma önlemlerinin kaldırılmasıyla geçen yılki son derece düşük baz sayesinde Çin'de güçlü bir ekonomik toparlanma göreceğimize, öte yandan dünyanın geri kalanında bir yavaşlama yaşanabileceğini düşünüyoruz" diye konuştu.

Kendi ülkesinde ve dünyada 26 konumda bulunan İsviçre merkezli bir yatırım şirketi olan Vontobel, servet yönetimi, varlık yönetimi ve dijital yatırım olmak üzere üç ana iş kolunda faaliyet gösteriyor.

31 Aralık 2022 itibariyle Vontobel, müşterilerine ait toplam 254,6 milyar İsviçre frangı (235 milyar ABD doları) değerinde varlığı elinde bulunduruyordu.

Shaffner, "Çin'de kişi başına düşen gayrisafi yurtiçi hasıla (GSYİH) açısından halen kapatılması gereken bir boşluk olduğu için Çin'in pozitif bir katkı yapma potansiyeli bulunuyor. Kişi başına GSYİH açısından tüketici sektöründe ya da sigorta penetrasyonunda çekici fırsatlar görüyoruz" ifadelerini kullandı.

Shaffner, Çin'in ekonomik toparlanmasının, Shanghai, Shenzhen ve Hong Kong borsalarını birbirine bağlayan Hong Kong Hisse Senedi Bağlantısı aracılığıyla Çin A-Hisse Senedi piyasasına akan para olan kuzey yönlü sermayeden daha fazla girdi çekmesinin beklendiğini dile getirdi.

İsviçreli borsa işleticisi SIX Group ile Shanghai ve Shenzhen borsaları tarafından oluşturulan Çin-İsviçre Hisse Senedi Bağlantısı, geçen yıl 28 Temmuz'da açıldı.

Bu yıl 8 Ocak'ta Çin, salgın müdahale politikasında büyük bir değişiklik yaparak Kovid-19'u A Sınıfı bulaşıcı hastalıklar yerine B Sınıfı bulaşıcı hastalıklara karşı önlemler alarak yönetiyor. Böylelikle karantinasız küresel seyahatlerin önü açıldı ve diğer kısıtlamalar hafifletildi.

Shaffner, "İlk çeyrekte başlayan ekonomik toparlanma, hem yasal hem de mali taraftaki olumlu politikalar ve nispeten düşük değerlemelere bakıldığında Çin'in yükselen piyasalar içinde son derece çekici bir varlık sınıfı olduğuna inanıyoruz" ifadelerini kullandı.

Shaffner, "Yükselen piyasalarda, özellikle de Çin'de kazanç artışının, dünyanın geri kalanına göre daha güçlü olacağını düşünüyoruz ki, geçmişte bu durum, yatırımcıların hisse senedi yatırımlarını gelişmiş ülkelerden yükselen piyasalara kaydırmasına yol açtı" dedi.

İsviçre tüm dünyada varlık yatırımı, sigorta ve emtia ticaretinin en önemli merkezi olarak görülüyor. İsviçre ekonomisinin temelini oluşturan finans sektörü, GSYİH'nin yaklaşık yüzde 10'unu karşılıyor.