Von der Leyen'den Putin'e Uyarı: Güçlü Caydırıcılık Şart

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'ya yönelik "acımasız işgalinin dördüncü yılına" girdiğini anımsatarak "Putin, sadece güçlü bir caydırıcılıkla durdurulabilecek bir yırtıcı." ifadelerini kullandı.

Leyen, "5. Avrupa Güvenlik ve Savunma Konferansı'na" video mesaj gönderdi.

Rusya ve diğer aktörlerin Avrupa kıtasının üzerinde baskısının arttığına dikkati çeken von der Leyen, "Sınır muhafızlarına molotofkokteylleriyle saldırılıyor. Gölge filolar denizlerimizde dolaşıyor, Rus dronları giderek daha fazla Avrupa hava sahasını ihlal ediyor. Cephe hattında bu gerçeği açıkça görebiliyorsunuz. Avrupa'nın savunma kapasitesini güçlendirmek bugün her zamankinden daha önemli." diye konuştu.

Von der Leyen, "Putin'in Ukrayna'ya yönelik acımasız işgali dördüncü yılına girdi. Biliyoruz ki Putin sadece güçlü bir caydırıcılıkla durdurulabilecek bir yırtıcı." dedi.

Bir sonraki bütçede savunma için ayrılan fonlarda 10 kat, savunma yatırımlarında ise 5 kat artış öngördüklerini ifade eden von der Leyen, "Çünkü güçlü bir savunma sanayisi, inandırıcı bir caydırıcılık anlamına gelir." değerlendirmesinde bulundu.

Von der Leyen, tüm üye ülkelere bugüne kadar gösterdikleri kararlılık, tutarlılık ve aciliyetle kıtayı savunma ve geleceği güvence altına almak için ilerlemeye devam etme çağrısında bulundu.