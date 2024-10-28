Von der Leyen'den Gürcistan'daki Seçim Usulsüzlükleri İçin Acil Soruşturma Çağrısı

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Gürcistan'da 26 Ekim'de yapılan seçimle ilgili usulsüzlük iddialarının hızla soruşturulması gerektiğini söyledi.

Von der Leyen, Belçika'nın Brugge kentindeki Avrupa Koleji'nde yaptığı konuşmada Gürcistan'daki duruma değindi.

"Uzun yıllardır Gürcistan halkı demokrasi için çabalıyor ve mücadele ediyor." diyen von der Leyen, şöyle devam etti:

"Bu hafta sonu ne olduğunu bilme hakları var. Seçim usulsüzlüklerinin hızla, şeffaf bir şekilde ve bağımsız bir şekilde soruşturulmasını görme hakları var. Gürcüler, tüm Avrupalılar gibi, kendi kaderlerinin efendisi olmalılar."

Gürcistan'da 26 Ekim'de yapılan parlamento seçimlerini, yüzde 53,93 oy alan iktidardaki Gürcü Hayali Partisi kazanmıştı.

Gürcistan Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili, parlamento seçimine "Rus operasyonu" ile müdahale edildiğini iddia ederek, seçim sonuçlarını kabul etmeyeceklerini belirtmişti.

Mart 2022'de AB üyeliği için başvuran Gürcistan'a aday ülke statüsü, Aralık 2023'te verilmişti.

Tiflis yönetiminin AB'nin tepkisini çeken "yabancı etkinin şeffaflığı" yasasıyla ilişkiler gerilmiş, temmuz ayında Gürcistan'ın, Birliğe katılım süreci durdurulmuştu.