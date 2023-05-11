Volvo'nun Yeni Otomobil Tasarım Merkezi Shanghai'da Açıldı

SHANGHAİ, 11 Mayıs (Xinhua) -- Volvo'nun Shanghai'da açılan yeni otomobil tasarım merkezi, otomobil üreticisi firmanın üç küresel tasarım merkezinden biri oldu.

Çin'in kuzeydoğusundaki Heilongjiang eyaletine bağlı Daqing'de bulunan Daqing Volvo Car Manufacturing Şirketi'nin havadan çekilmiş fotoğrafı, 7 Eylül 2021. (Fotoğraf: Wang Jianwei/Xinhua)

SHANGHAİ, 11 Mayıs (Xinhua) -- Volvo'nun Shanghai'da açılan yeni otomobil tasarım merkezi, otomobil üreticisi firmanın üç küresel tasarım merkezinden biri oldu.

Şirket, Volvo Cars'ın Göteborg'daki tasarım merkezinin benzeri olan ve Çarşamba günü açılan Shanghai merkezinin, konseptten üretime kadar tasarım sürecinin tamamı için gereken tüm işlevlere sahip olduğunu açıkladı.

5.500 metrekarelik tasarım merkezinde, modelleri bütün hatlarıyla daha da verimli bir şekilde üretmek için freze makineleri, 3D yazıcılar ve tam donanımlı atölyeler bulunuyor. Shanghai'daki tasarımcılar, VR ortamlarına erişerek sanal dünyadaki tasarımları da araştırabiliyor.

Volvo Cars'ın küresel tasarım başkanı Jeremy Offer, "Bizler Volvo Cars'ın tasarımını bir sonraki seviyeye taşımaya devam ederken, yeni tesisler ve en son teknolojiler dünya çapındaki üç tasarım merkezimizde iş birliğini güçlendirmeye yardımcı oluyor" dedi.

Şirket, Çin Ar-Ge Merkezi, Chengdu fabrikası, Daqing fabrikası ve Taizhou fabrikasının ardından Shanghai Tasarım Merkezi'nin de açılmasıyla birlikte, Çin'deki stratejik yatırımını ve uzun vadeli gelişimini güçlendirdiğini açıkladı.