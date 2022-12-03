Volvo'nın Elektrikli Otomobil Satışları Kasım'da Büyük Artış Kaydetti

STOCKHOLM, 3 Aralık (Xinhua) -- Volvo Cars Cuma günü yaptığı açıklamada şirketin Kasım ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 332,4'lük artışla 11.644 adet tamamen elektrikli araç sattığını duyurdu.

STOCKHOLM, 3 Aralık (Xinhua) -- Volvo Cars Cuma günü yaptığı açıklamada şirketin Kasım ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 332,4'lük artışla 11.644 adet tamamen elektrikli araç sattığını duyurdu.

Açıklamada, "Genel olarak şirketin otomobillerine yönelik temel talep, özellikle Recharge yelpazesindeki tamamen elektrikli ve şarj edilebilir hibrit otomobiller olmak üzere güçlü kalmaya devam ediyor" ifadeleri yer aldı.

Volvo'nun Recharge modelleri Kasım'da satışların yüzde 42,2'sini oluştururken tamamen elektrikli araçlar toplam satışların yüzde 19,7'sine karşılık geldi.

Geçen yılın Kasım ayıyla karşılaştırıldığında Volvo'nun tamamen elektrikli araçlarının satışları Avrupa'da yüzde 370,5, Çin'de yüzde 22,4 ve ABD'de yüzde 161,2 yükseldi.

Toplamda Volvo Cars, Kasım'da geçen yılın aynı ayına göre yüzde 12'lik artışla 59.154 araç sattı. Satışlar, Avrupa'da yüzde 15,8 ve ABD'de yüzde 20,4 artarken Çin'de yüzde 6,2 düşüş gösterdi.

Kasım ayında şirketin en çok satan modeli XC40 olurken bu modeli XC60 ve XC90 izledi.

2010'da Çinli otomobil üreticisi Geely tarafından satın alınan Volvo, 2021 itibarıyla yaklaşık 41,000 tam zamanlı personel istihdam ediyor.