Volvo Cars Çip Sıkıntısı Nedeniyle İsveç'te Üretimi Durdurmak Zorunda Kaldı

STOCKHOLM, 26 Ekim (Xinhua) -- İsveç yerel basını, Volvo Cars şirketinin Salı günü yaptığı bir açıklamayla, yarı iletken sıkıntısı nedeniyle önümüzdeki Pazartesi gününden itibaren Göteborg fabrikasındaki üretimi geçici olarak durduracağını bildirdiğini duyurdu.

STOCKHOLM, 26 Ekim (Xinhua) -- İsveç yerel basını, Volvo Cars şirketinin Salı günü yaptığı bir açıklamayla, yarı iletken sıkıntısı nedeniyle önümüzdeki Pazartesi gününden itibaren Göteborg fabrikasındaki üretimi geçici olarak durduracağını bildirdiğini duyurdu.

Goteborgs-Posten gazetesi, üretimin en az bir hafta durdurulacağını kaydetti.

Volvo Cars sözcüsü Merhawit Habte, gazeteye yaptığı açıklamada, arz sorunlarının Kovid-19 pandemisinin bir sonucu olarak ilk ortaya çıktığından bu yana devam ettiğini söyledi ve "Durumu takip ediyoruz" dedi.

Volvo Cars, sorun çözülür çözülmez kayıp üretimin telafi edilmesine çalışılacağını belirtti.

2010 yılında Çinli otomobil üreticisi Geely tarafından satın alınan şirketin, Aralık 2021 itibarıyla yaklaşık 41.000 tam zamanlı çalışanı bulunuyor. Şirketin üretim tesisleri Göteborg'un yanı sıra Belçika'nın Ghent şehrinde, Amerika Birleşik Devletleri'nin Güney Carolina eyaletinde ve Çin'in Chengdu, Daqing ve Taizhou şehirlerinde bulunuyor.