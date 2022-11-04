Volkswagen Gelecekte Çin'in Anhui Eyaletindeki Gelişimi Hakkında Büyük Umut Besliyor

Volkswagen Anhui'nin modüler elektrik platformu (MEB) fabrikasının inşaatında sona yaklaşılırken şirketin CEO'su Erwin Gabardi, Çin'in orta kesimindeki Anhui eyaletinde şirketin hızla gelişmesine imkan veren elverişli iş ortamından övgüyle bahsediyor.

SES 1 (İngilizce): ERWİN GABARDİ, Volkswagen Anhui CEO'su:

"Sanırım Volkswagen Anhui olarak kendimizi NEV (yeni enerjili araç) eko sisteminin ayrılmaz bir parçası olarak görüyoruz. Burada Anhui'de mesele bir üretim fabrikasının ötesine geçiyor; Ar-Ge söz konusu, test söz konusu, satış ve pazarlama söz konusu ve kesinlikle müşteri hizmetleri söz konusu.

Şimdi fabrikayı kısa zamanda tamamlayacağız, her şeyi bitireceğiz: boya atölyesi, montaj atölyesi ve müşteriye hazır otomobillerin standart uygulama prosedürü 2023'ün ikinci yarısında gerçekleşecek.

Bu arada son yıllarda yerel hükümetten tutarlı ve güçlü destek aldığımız ve bu sayede 'Anhui Hızı' ile ilerlememizin mümkün olduğu kanıtlandı."

Volkswagen Anhui, 2017 yılında Anhui eyaletinin merkezi Hefei'de kurulmuş NEV odaklı bir ortak girişim.

Şirket şu anda Ar-Ge, üretim, tedarik zinciri, yetenek eğitimi ve benzerlerini kapsayan yakın yerel ilişkilerle bir değer zincirinin tamamlanmasına adanmış durumda.

SES 2 (İngilizce): ERWİN GABARDİ, Volkswagen Anhui CEO'su:

"Bildiğiniz gibi Hefei'deki batarya üreticisi Gotion'a yatırımda bulunduk. Gotion şu anda küresel olarak ve Almanya'da Volkswagen Grubu'na batarya sağlıyor.

1.500'den fazla satıcıyı nitelikli hale getirdik ve NEV imalatı için kilit önemdeki tedarikçilerin 20'den fazlası Hefei'de bulunuyor.

Hem Hefei dışında hem de içinde son derece güzel bir işbirliğine sahibiz, üniversitelerle programlar yapıyoruz ve ayrıca ortaklaşa olarak Volkswagen Anhui'ye katılan bu yetenekli kişiler için gelişim programları tanımlıyoruz."

Dünyanın en büyük tek NEV pazarı olan Çin, aynı zamanda Volkswagen'in küresel ticaretinde kilit sektör olmayı sürdürüyor.

Erwin Gabardi, Anhui'nin endüstriyel çevre, politika ve yetenek rezervi alanlarındaki ilerlemesiyle, Volkswagen Anhui'nin gelecekteki gelişimine yönelik büyük umutlar besliyor.

SES 3 (İngilizce): ERWİN GABARDİ, Volkswagen Anhui CEO'su:

"Anhui'nin elektrikli ulaşım ve teknoloji odaklı gelecek hakkında son derece net bir vizyona sahip olduğunu düşünüyorum. Bu yüzden Anhui ile ve Hefei kentiyle ortaklığa son derece bağlıyız ve önümüzdeki günlerde ve yıllarda başka kilometre taşlarını geçmeyi dört gözle bekliyoruz."

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Hefei'den bildiriyor.(XHTV)