Volkswagen, Çin Pazarına Yönelik Yerelleştirme Stratejisini Hızlandırdı

SHANGHAİ, 20 Nisan (Xinhua) -- Volkswagen AG Yönetim Kurulu Başkanı Oliver Blume, Volkswagen'in dünyanın en büyük otomotiv pazarı olan Çin pazarına yönelik yerelleştirme stratejisini tam hızla sürdürdüğünü söyledi.

SHANGHAİ, 20 Nisan (Xinhua) -- Volkswagen AG Yönetim Kurulu Başkanı Oliver Blume, Volkswagen'in dünyanın en büyük otomotiv pazarı olan Çin pazarına yönelik yerelleştirme stratejisini tam hızla sürdürdüğünü söyledi.

Blume, devam eden 2023 Shanghai Otomobil Endüstrisi Fuarı'nda Xinhua'ya verdiği söyleşide, "Yüksek düzeyli inovasyona sahip Çin, tüm otomotiv sektörü için önemli bir hız belirleyici" dedi. Blume, Volkswagen'in otomobil fuarına katılmasının, grubun "Çin'de Çin için" stratejisi açısından diğer bir önemli aşamayı temsil etiğini sözlerine ekledi.

Volkswagen, bu yıl Çin pazarına umut vadeden bir başlangıç yaptı. Markalarından biri olan Porsche'yi örnek veren Blume, bu markanın satışlarının ilk çeyrekte geçen yıla göre yüzde 20 arttığını söyledi. Blume, "Çin pazarında yılın ikinci yarısı bizim için son derece güçlü olacak" diye konuştu.

Volkswagen, Salı günü başlayan ve 27 Nisan'a kadar sürecek fuarda 20 elektrikli araç sergiliyor. Blume'a göre grup, 2030 sonuna kadar Çin'deki müşterilere tamamen elektrikli 30'un üzerinde model sunacak.

Blume, "İçten yanmalı motor piyasasında son derece güçlü bir konumdan geliyoruz. Bir yandan elektrikli mobilitenin güçlü artış eğrisine katılırken bunu önümüzde birkaç yıl boyunca korumak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Blume, Volkswagen'in sadece elektrikli mobilite için değil, aynı zamanda yazılım ile araştırma ve geliştirme (Ar-Ge) de dahil olmak üzere dijitalleşme ve otonom sürüş alanlarında da yerel kabiliyetlerini büyük oranda güçlendireceğini sözlerine ekledi.

Volkswagen'in yazılım birimi olan CARIAD, Çin'de araçların dijitalleşmesini hızlandırmak amacıyla yazılım uzmanlarının sayısını 1.200'e çıkaracak. Ayrıca grubun yeni enerjili araçların Ar-Ge ve imalatına odaklanan Çin'deki ilk ortak girişimi olan Volkswagen Anhui'de yaklaşık 2.000 Çinli geliştirici bulunuyor.

Blume, "Yerel olarak karar alma ve geliştirme süreçlerimizi büyük ölçüde hızlandırıyoruz. Çin pazarındaki güçlü bir pozisyon, küresel rekabet gücümüzü artırıyor" dedi.

Grup, Çin'in doğusunda yer alan Anhui eyaletinin merkezi Hefei'de tamamen bağlantılı akıllı elektrikli araçlara yönelik yeni bir geliştirme, inovasyon ve tedarik merkezi kurmak üzere yaklaşık 1 milyar euro (yaklaşık 1,1 milyar ABD doları) tutarında yatırımda bulunacağını duyurmuştu.

Proje adı "100%TechCo" olan yeni şirket, araç ve bileşen Ar-Ge ekiplerini tedarikle birleştirerek grubun araçlarının Çinli müşterilerin isteklerine daha hızlı uyumlu hale gelmesini ve piyasaya daha kısa sürede gelmesini sağlayacak. 2024'te "100%TechCo"nun lansmanıyla kademeli olarak yeni ürün ve teknoloji geliştirme süresi yaklaşık yüzde 30 oranında kısalacak.

Blume, "Önümüzdeki beş yılda yaklaşık 180 milyar euro yatırımda bulunacağız ve bunun önemli bir bölümü elektromobilite, dijitalleşme ve bağlantısallığa gidecek ve Çin'deki ürünler, bu yatırımlardan faydalanacak" dedi.