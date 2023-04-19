Volkswagen, Çin'deki Yeni Merkezin İnşasına 1,1 Milyar Dolar Yatırım Yapacak

HEFEİ, 19 Nisan (Xinhua) -- Volkswagen, Çin'de yeni bir geliştirme, inovasyon ve tedarik merkezi kurmak üzere yaklaşık 1 milyar euro (yaklaşık 1,1 milyar ABD doları) tutarında yatırımda bulunacak.

HEFEİ, 19 Nisan (Xinhua) -- Volkswagen, Çin'de yeni bir geliştirme, inovasyon ve tedarik merkezi kurmak üzere yaklaşık 1 milyar euro (yaklaşık 1,1 milyar ABD doları) tutarında yatırımda bulunacak.

Devam eden 20. Shanghai Otomobil Endüstrisi Fuarı'nda Volkswagen Grubu tarafından Salı günü yapılan açıklamaya göre yeni merkez, 100%TechCo adıyla, Çin'in doğusunda yer alan Anhui eyaletinin merkezi Hefei'de kurulacak.

Şirket, araç ve tamamlayıcı parça araştırma ve geliştirme (Ar-Ge) ekipleriyle satın almayı bir araya getirecek merkezin, geliştirme sürecindeki sinerjilerden yararlanacağını ve en son yerel teknolojileri, erken aşamadaki ürün geliştirmeye entegre edeceğini söyledi.

2024'ün başlarında faaliyete geçmesi beklenen merkezde 2.000'in üzerinde satın alma ve Ar-Ge elemanı istihdam edilecek. Merkezin, kademeli olarak yeni ürün ve teknoloji geliştirme süresini yaklaşık yüzde 30 oranında kısaltması bekleniyor.

Volkswagen Grubu Çin Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO'su Ralf Brandstaetter, "Geliştirme ve satın alma kapasitelerini tutarlı şekilde bir araya getirerek ve erken aşamada yerel tedarikçileri entegre ederek geliştirme hızımızı büyük ölçüde artıracağız. Bu aynı zamanda ortak girişimimiz için işbirliğinin verimliliğini güçlendirecek ve karlılığımızı artıracak" dedi.

Brandstaetter'e göre 100%TechCo'nun kurulması, şirketin "Çin'de Çin için" stratejisi açısından önemli bir aşamayı temsil ediyor.

Merkezi Hefei'de yer alan Volkswagen Anhui, yeni enerjili araçların araştırma ve Ar-Ge ve imalatına odaklanan, Volkswagen Grubu'nun Çin'deki ilk ortak girişimi olarak biliniyor.