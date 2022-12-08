Volkswagen Anhui'nin İlk Ön Seri Yeni Enerjili Aracı Üretim Hattından Çıktı

Çin'in doğusundaki Anhui eyaletinde inşaatı devam eden Volkswagen Anhui MEB (Modüler Elektrikli Sürüş Matrisi) Fabrikası'nın atölyesi görülüyor, 4 Temmuz 2022. (Fotoğraf: Xinhua)

HEFEİ, 8 Aralık, (Xinhua) -- Volkswagen Anhui, şirketin ilk ön seri yeni enerjili aracının Çarşamba günü Çin'in doğusundaki Anhui eyaletinin merkezi olan Hefei'de üretim hattından çıktığını duyurdu.

Volkswagen Anhui CEO'su Erwin Gabardi, şirketin ilk yeni enerjili modelinin seri üretiminin 2023'te başlamasının planlandığını söyledi.

Merkezi Hefei'de yer alan Volkswagen Anhui, eyalet merkezinin önde gelen sektörlerinden biri olan yeni enerjili araçların araştırma ve geliştirme (Ar-Ge) ve imalatına odaklanan, Volkswagen Grubu'nun Çin'deki ilk ortak girişimi olarak biliniyor.

Şirketin yeni enerjili araç projesinin toplam yatırımının 23,1 milyar yuana (yaklaşık 3,3 milyar ABD doları) ulaşmasının beklendiğini söyleyen Gabardi, şirketin "Çin'de Çin için" kalkınma stratejisini azimle uygulamaya çalıştığını sözlerine ekledi.

Volkswagen Anhui'nin mevcut 260 üretim tedarikçisinden 37'si, ilk kez yatırım için Hefei'ye taşındı. Bu yılın sonu itibarıyla şirketin Hefei'de 2.300 istihdam yaratması ve şirketin çalışan sayısının, 1.300'ü Ar-Ge mühendisi olmak üzere 3.500'ü aşması bekleniyor.

Verilere göre 2022'nin ilk 10 ayında Hefei'deki yeni enerjili araç üretimi geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 91,75 düzeyinde artış gösterdi ve yıllık üretimin geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 80 artışla 260.000 adede ulaşması bekleniyor.