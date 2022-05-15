Attila Szalai kadroya döndü - Haberler

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Attila Szalai kadroya döndü

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Attila Szalai kadroya döndü

Fenerbahçe'nin başarılı stoperi Attila Szalai, sakatlığının ardından Fatih Karagümrük mücadelesinde kadroya döndü.

Fenerbahçe'nin başarılı stoperi Attila Szalai, sakatlığının ardından Fatih Karagümrük mücadelesinde kadroya döndü.

Fenerbahçe'nin Macar stoperi Attila Szalai, 3 maç sonra Fatih Karagümrük mücadelesinde kadroya döndü. Yaşadığı sakatlık sebebiyle uzun süre sahalara dönmesi beklenmeyen 24 yaşındaki savunmacı, beklenenden önce kadroda yer aldı. Szalai, son olarak 3 hafta önce Göztepe karşısında sonradan oyuna girmişti.

(Ozan Buğra Koşar - Mehmet Şirin Topaloğlu/İHA)

İhlas Haber Ajansı / Güncel

Spor, Güncel, Haberler

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