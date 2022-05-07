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Volkan Demirel, galibiyeti çocuklarıyla kutladı

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Volkan Demirel, galibiyeti çocuklarıyla kutladı

Göztepe'yi 3-1 mağlup eden Karagümrük'te Volkan Demirel, maçın ardından kızlarıyla birlikte sahaya çıktı ve galibiyeti kutladı.

Göztepe'yi 3-1 mağlup eden Karagümrük'te Volkan Demirel, maçın ardından kızlarıyla birlikte sahaya çıktı ve galibiyeti kutladı.

Süper Lig'in 36. haftasında Göztepe'yi 3-1 mağlup ederek puanını 56 yapan Karagümrük'te yüzler gülerken, Teknik Direktör Volkan Demirel de maçın ardından sahada kutlama yaptı. Kızları Yade ve Yeda'nın yanı sıra futbolcuların ve teknik ekipteki yardımcılarının da çocuklarıyla beraber sahaya çıkan Volkan Demirel, galibiyetin ardından Atatürk Olimpiyat Stadı'nın çimlerinde çocuklarla birlikte 3 puanı kutladı.

(Bozhan Memiş - Uygar Aydın - Samet Yalçın/İHA)

İhlas Haber Ajansı / Güncel

Spor, Güncel, Haberler

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