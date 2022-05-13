SPOR Volkan Demirel: Doğduğum, büyüdüğüm camiaya büyüdüğüm evimde rakip olacağım - Haberler

BODRUM, MUĞLA (DHA) - Volkan Demirel : Doğduğum, büyüdüğüm camiaya büyüdüğüm evimde rakip olacağım

Fırat AKAY / BODRUM-MUĞLA,(DHA)- Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Volkan Demirel, Spor Toto Süper Lig'in 37'nci haftasında Fenerbahçe ile oynayacakları karşılaşmayla ilgili, "Hafta sonu maç için heyecanlıyız. Benim; doğduğum büyüdüğüm Fenerbahçeli Volkan olmama sebep veren bir camiaya karşı ikinci kez rakip olacağım. Bu defa kendi büyüdüğüm evimde rakip olacağım" dedi.

Volkan Demirel, Muğla'nın Bodrum ilçesinde ortağı olduğu restoranın açılışına katıldı. Demirel, açılış öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Fenerbahçe ile oynayacakları maç için heyecanlı olduğunu dile getiren Demirel, karşılaşmanın iki taraf adına da güzel geçmesi temennisinde bulundu. Fatih Karagümrük takımının başında olmaktan mutluluk duyduğunu dile getiren Demirel, "Hafta sonu maç için heyecanlıyız, benim doğduğum büyüdüğüm benim Fenerbahçeli Volkan olmama sebep veren bir camiaya karşı ikinci kez rakip olacağım. Bu defa kendi büyüdüğüm evimde rakip olacağım. İnşallah hem onlar adına hem de bizim adımıza güzel bir maç olur. Her zaman söylüyorum, sayın başkanıma çok teşekkür etmek istiyorum bu fırsatı bana verdiği için. Bu fırsatı bende elimden geldiği kadarıyla bana yakışır bir şekilde yapmaya çalışıyorum. Oyuncu arkadaşlarımızla çok iyi bir ilişkimiz var. Bu ilişki doğrultusunda da sonuçları almaya başladık. İnşallah ilerleyen günlerde hedeflerimiz var, bu hedeflerimize bu sene belki elimizde olmayan sebepler var. Önümüzdeki sezon inşallah, hedeflediğimiz yerlere doğru ilerleyeceğiz. Çok benimsediğim çok sevdiğim bir yerdeyim. Burada olmaktan da çok mutluluk duyuyorum. Uzun vadede başarılı olarak belki bir Avrupa kupası yolunda gidebilme veya Türkiye Ligi'nde ilk 3, ilk 4 hedefi koyarak yolumuza ilerleyen yıllarda devam etmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

"BODRUM BENİM İÇİN ÇOK ÖNEMLİ BİR YER"

Bodrum'un kendisi için çok önemli olduğuna dikkat çeken Demirel, "Adnan Baboş'la çok geçmişe dayanan bir ilişkimiz var. Onunda restoran projesi olunca bende katılmak istedim. Bodrum benim için çok önemli bir yer. Hayatımda çok büyük bir önemi var. Buraya ilk geldiğimde 7 yaşında Bodrum'un klasik eski cip modellerinde gezmeyi çok severdim. Onları bilerek buralara geldim. Bodrum'u severek, yaşayarak tanıdım. O yüzden böyle bir proje olunca Baboş'la beraber projenin içinde olmak istedim. Geçen sene açtığımız bir yer, bu sene biraz daha yerimizi kullanışlı hale getirdik. 3 gün boyunca festival tadında misafirlerimizi ağırlayacağız" şeklinde konuştu.

Demirören Haber Ajansı / Güncel