- Volın Bölgesi Başkanı Poguliajko: " Belarus'tan, Volın Bölgesi'ne seyir füzesi fırlatıldı"

KİEV - Ukrayna'nın Volın Bölgesel Devlet İdaresi Başkanı Yurij Poguliajko, Belarus'tan Volın Bölgesine seyir füzeleri ile saldırı yapıldığını duyurdu.

Rusya'nın Ukrayna saldırılarında bugüne kadar çok az hedef olan Ukrayna'nın kuzeybatısındaki Volın Bölgesi'nin merkezi Lutsk kentine saldırı düzenlendi. Volın Bölgesel Devlet İdaresi Başkanı Yurij Poguliajko saldırılara ilişkin yaptığı açıklamada, füzelerin Belarus topraklarından ateşlendiğini belirterek, "Volın'daki füze saldırısı Belarus topraklarından gerçekleşti. Seyir füzesi alçak irtifada ilerlediği için hava savunma sistemleri ve radarlar fark edemedi. Füze saldırısının gerçekleştiği alanda kurtarma ekipleri çalışmalarını sürdürüyor. Kayıplarla ilgili herhangi bir rapor henüz çıkmadı" ifadelerini kullandı.

Öte yandan Lutsk Belediye Başkanı Igor Polishchuk ise akşam saatlerinde yazılı bir açıklama yaparak, kentlerine Rusya tarafından füzeli saldırı yapıldığını ve bu saldırılarda bazı petrol rafinerilerinin vurulduğunu belirtmişti.