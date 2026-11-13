Volgograd Valisi, İHA parçalarının sanayi bölgesinde yangına yol açtığını açıkladı

Volgograd Valisi, İHA parçalarının sanayi bölgesinde yangına yol açtığını açıkladıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Volgograd'da Ukrayna'nın İHA saldırısının ardından sanayi bölgesindeki bir işletme ve çevresinde yangın çıktı. Vali Boçarov, İHA parçalarının düşmesiyle çıkan yangınlara müdahale edildiğini, ilk belirlemelere göre yaralanan olmadığını ve konutların zarar görmediğini açıkladı.
Rusya'nın Volgograd şehrinde Ukrayna'nın insansız hava araçlarıyla (İHA) düzenlediği saldırının ardından bir sanayi tesisinde yangın çıktı.
Volgograd Bölge Valisi Andrey Boçarov, yaptığı yazılı açıklamada, Rus hava savunma sistemlerinin Ukrayna'nın bölgeye yönelik yoğun İHA saldırısını püskürtmeye çalıştığını belirtti.
Boçarov, "İHA parçalarının düşmesi sonucu Volgograd'ın güneyindeki sanayi bölgesinde bulunan bir işletmede ve çevresinde yangınlar çıktı." ifadesini kullandı.
Yangınlara müdahale edildiğini bildiren Boçarov, ilk belirlemelere göre yaralanan olmadığını ve konutların zarar görmediğini kaydetti.
Sosyal medyada, yangının Rus petrol şirketi Lukoil'e ait Volgograd Petrol Rafinerisi'nde çıktığı öne sürüldü.
Rusya'nın en büyük petrol rafinerilerinden Volgograd Rafinerisi'nin, yıllık yaklaşık 14,8 milyon ton petrol işleme kapasitesi bulunuyor.