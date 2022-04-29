Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi play-off 5-6'ncılık etabı - Allpower Akü Cizre Belediyespor: 2 - Galatasaray HDI Sigorta: 3

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi play-off 5-6'ncılık etabı ikinci maçında Galatasaray HDI Sigorta, deplasmanda Allpower Akü Cizre Belediyespor'u 3-2 yendi.

Bu sonuçla seriyi 2-0 kazanan sarı-kırmızılı ekip, ligi 5. sırada bitirdi ve Challenge Kupası'na katılma hakkı kazandı. Cizre Belediyespor ise 6. olarak Balkan Kupası'na katılma hakkı elde etti.