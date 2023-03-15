Vokswagen, Çin Pazarı Konusunda Büyük Umutlar Besliyor
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Volkswagen yazılı açıklamasında önümüzdeki on yıllık dönemde Çin'in öneminin "daha da artacağını" vurguladı.
Volkswagen yazılı açıklamasında önümüzdeki on yıllık dönemde Çin'in öneminin "daha da artacağını" vurguladı.
BERLİN, 15 Mart (Xinhua) -- Volkswagen, Salı günü şirketin 2022 yıllık raporunu sunarken yaptığı açıklamada, otomobil sektörünün elektrik dönüşümünde Çin'in "önemli bir rol" üstlendiğini belirtti.
Almanya'nın en büyük otomobil üreticisi olan şirket, yazılı açıklamasında önümüzdeki on yıllık dönemde Çin'in öneminin "daha da artacağını" vurguladı.
Volkswagen'in en önemli tek pazarı olan Çin'de geçen yıl bataryalı elektrikli araç (BEV) teslimatları önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 68 artarak 155.700 adede ulaştı. Böylece Çin, Volkswagen'in karbonsuzlaşma hedeflerini gerçekleştirmesine yardımcı oldu.
Öte yandan Alman otomobil üreticisinin verdiği bilgilere göre grubun tüm dünyadaki bataryalı elektrikli araç teslimatları sadece yüzde 26,3'lük artışla 452.800 adede yükselirken, tüm dünyada teslim ettiği toplam araç sayısı ise yüzde 7,0 düşüş kaydetti.
Volkswagen önümüzdeki yıllarda yatırımlarını artırmak istiyor. 2027'ye kadar grubun batarya stratejisine, Kuzey Amerika'daki varlığının büyütülmesine ve Çin'de dijitalleşme ve ürünler konusundaki rekabet gücünün artırılmasına toplam 180 milyar euro (193,1 milyar ABD doları) yatırım yapılacak.
Volkswagen, yatırımların üçte ikisinin "geleceğe ait alanlar" olan elektrifikasyon ve dijitalleşmeye ayrıldığını belirtiyor. Bu oran, son beş yıllık plandaki yüzde 56'lık orana göre artış anlamına geliyor. Şirket, 2023'teki bataryalı elektrikli araç teslimatlarının, toplam araç teslimatlarının yaklaşık yüzde 10'una ulaşmasını hedefliyor. Bu oran geçen yıl yüzde 7 seviyesindeydi.