Vodafone Red ve Jolly Joker iş birliğiyle düzenlenen Dolu Dolu Yaz Konserleri'nde Yaşar, Jolly Joker Alaçatı'da sahne aldı. Konserlerde Hakan Altun, Soner Sarıkabadayı, Buray, Gülşen, İrem Derici gibi sanatçılar da sahne alacak.

Vodafone Red ve Jolly Joker iş birliğiyle düzenlenen "Dolu Dolu Yaz Konserleri"nde Yaşar sahne aldı.

Vodafone açıklamasına göre, Jolly Joker Alaçatı'da sahne alan Yaşar, kendisini dinlemeye gelen sevenlerine müzik ziyafeti sundu. Sahne performansıyla müzikseverlerden tam not alan Yaşar, yaklaşık 2,5 saat sahnede kaldı.

"Dolu Dolu Yaz Konserleri" 23 Haziran'da başladı. Şu ana kadar Alaçatı'da 9, UNIQ'te 1 konser düzenlendi. Bu konserleri yaklaşık 5 bin 300 kişi seyretti. Ağustos sonuna kadar toplamda Alaçatı'da 30, UNIQ'te 8 konser düzenlenecek. Konserlerde Hakan Altun, Soner Sarıkabadayı, Buray, Gülşen, İrem Derici gibi sanatçılar sahne alacak.

"Dolu Dolu Yaz Konserleri"nin biletlerine Red'li müşteriler yüzde 50 indirimli sahip oluyor. Kampanyadan faydalanmak için Vodafone Yanımda uygulaması üzerinden "Fırsatı Kullan" tuşuna tıklayıp şifre almak gerekiyor.

Alınan şifre, Biletix satın alma adımında "Vodafone Red yüzde 50 İndirim" butonu seçildikten sonra açılan sayfada kod alanına giriliyor. Bir indirim koduyla 1 adet indirimli bilet alınabiliyor. Kampanya 31 Ağustos'a kadar geçerli olacak.