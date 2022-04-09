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Vodafone Park tam kapasite!

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Vodafone Park tam kapasite!

Süper Lig'in 32. haftasında Alanyaspor'u konuk eden Beşiktaş'ı taraftarları yalnız bırakmadı.

Süper Lig'in 32. haftasında Alanyaspor'u konuk eden Beşiktaş'ı taraftarları yalnız bırakmadı. Vodafone Park'ta tribünlerin tamamı dolarken, taraftarlar, takımlarına büyük destek verdi.

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Beşiktaş, Aytemiz Alanyaspor'u konuk ederken, siyah-beyazlı taraftarlar karşılaşmaya yoğun ilgi gösterdi. Vodafone Park'a saatler öncesinden gelen siyah-beyazlılar, tribünlerdeki yerini alırken, takımlarına da ısınma anından itibaren destek vermeye başladı.

Tribünlerde boşluk kalmazken, maçın başlama düdüğüyle birlikte Beşiktaş taraftarı, tezahüratlarına da başladı.

(Bozhan Memiş - Mehmet Şirin Topaloğlu/İHA)

Vodafone Park tam kapasite!

Vodafone Park tam kapasite!

İhlas Haber Ajansı / Güncel

Spor, Güncel, Haberler

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