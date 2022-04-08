Vodafone, metaverse'te ilk mağazasını açıyor

Vodafone, metaverse'teki ilk mağazasını açmaya hazırlanıyor. Çok yakında Decentraland'de açılacak olan Vodafone Metaverse Mağaza'da müşterilere şirketin ürün ve hizmetlerine sanal evrende erişme kolaylığı sunulacak. Mağaza, Vodafone Grubu ülkeleri arasında metaverse'te açılan ilk mağaza olacak.

Merkezi olmayan bir 3D sanal gerçeklik platformu Decentraland'de '66,-1 parsel' lokasyonunda açılacak olan Vodafone Metaverse Mağaza'da müşterileri kişisel dijital asistan TOBi karşılayacak. Müşteriler, şirketin yeni nesil perakende anlayışına uygun olarak tasarlanacak mağazada yeni nesil bir dijital deneyim yaşayarak teknolojiyle ilgili tüm ihtiyaçlarını karşılayabilecek, ürün ve hizmetlerine ulaşabilecek.

ÇOK YAKINDA HİZMETE SUNACAĞIZ

Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Bakiler Şahin, şunları söyledi:

"Vodafone olarak, yeni nesil perakendecilik konusunda önemli adımlar atmaya devam ediyoruz. Tüm kanallarımızı müşterilerimizin deneyimine ve ihtiyaçlarına odaklayarak tasarlıyor ve değişen alışveriş eğilimlerine uygun bir şekilde yenilikler yapmayı sürdürüyoruz. Çoklu kanal stratejimizle müşterilerimize Vodafone ekosisteminin her köşesinde ürün ve hizmetlerimize ulaşabilme imkanı sunuyoruz. Bu anlayışla, metaverse'te de yer almak üzere harekete geçtik. Araştırmalara göre metaverse, firmalar için 8 trilyon dolarlık fırsat barındıran büyük bir sanal evren olma yolunda hızla ilerliyor. Çok yakında hizmete sunacağımız Vodafone Metaverse Mağaza ile biz de metaverse ortamında müşterilerimize Vodafone ayrıcalığını yaşatmayı hedefliyoruz. Vodafone olarak, müşterilerimize her ortamda en iyi dijital deneyimi sunmaya devam edeceğiz."

MARKA KAMPANYALARI DA OLACAK

Mağazada Vodafone'un Red ve FreeZone gibi markalarına ait kampanyalar için özel alanların yanı sıra Çevresel, Sosyal ve Yönetişimsel inisiyatiflerine yönelik alanlar da yer alacak. Şirketin FreeZone Gaming çatısı altında oyunseverler için sunduğu içeriklere de mağazadan ulaşılabilecek. Satışa yönlendirmelerin QR kod veya link ile Vodafone Online Mağaza'ya yapılacağı metaverse mağazada, müşterilere Sanal Gerçeklik ve Artırılmış Gerçeklik deneyimleri de sunulacak. Vodafone'un metaverse'deki mağazasında çeşitli etkinlik ve lansmanlar da düzenlenecek.