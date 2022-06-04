Vodafone CEO'suyla Türkiye'de 5G'yi konuştuk! - Haberler

Vodafone, Türkiye'de 5G ve fiber teknolojilerinin yaratacağı ekonomik etkileri ortaya koyan iki ayrı araştırmaya imza attı. 5G etki analizine göre, 5G'nin ülkemizde hayata geçmesiyle 15 yılda 1 trilyon TL'yi aşkın gelir artışı ve 479 milyar TL GSYH artışı sağlanabilecek. 5G'nin 1 yıl gecikmesi ise 120 milyar TL'lik bir faydadan mahrum kalmak anlamına geliyor.

5G ile rekor gelir artışı bekleniyor!

Türkiye'nin dijitalleşmesine liderlik etme vizyonuyla faaliyet gösteren Vodafone, 5G ve fiber teknolojilerinin ülke ekonomisine katkılarını analiz eden iki farklı çalışmaya imza attı. Vodafone'un Deloitte işbirliğiyle hazırladığı "Yeni Nesil Bağlantının Gücü: 5G Teknolojisinin Türkiye İçin Ekonomik ve Sosyal Faydaları" isimli çalışma, Türkiye'de 5G'nin yaratacağı ekonomik etkileri ortaya koyuyor.

Alanında bir ilk olan ve daha önce yapılmamış analizler içeren araştırmaya göre, 5G teknolojisinin Türkiye'de hayata geçmesiyle 15 yılda 1 trilyon TL'yi aşkın gelir artışı ve 479 milyar TL GSYH artışı bekleniyor. 5G'nin 1 yıl gecikmesi ise 120 milyar TL'lik bir faydadan mahrum kalmak anlamına geliyor.

Vodafone'un Politika Analiz Laboratuvarı (PAL) işbirliğiyle hazırladığı etki analizi çalışmasına göre ise fiber kablo uzunluğunu 4 kat artıracak yatırımlar ile 2030 yılına kadar her yıl GSYH'de %2,2 artış yakalanabilir. 2023'e kadar tüm işletmelere hızlı geniş bant erişimi sağlanabilirse, 2023 yılı GSYH'sinde %1'lik ilave artış sağlanabilecek. Bu ilave artış, 2023 GSYH tahminlerine göre 8,1 milyar dolara denk geliyor.

Vodafone'un yayınladığı ekonomik etki analizleri, Vodafone Türkiye CEO'su Engin Aksoy ve Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Hasan Süel'in katılımıyla düzenlenen toplantıda tanıtıldı. Toplantıda, Vodafone'un sektörde yaşanan sorunlara yönelik çözüm önerileri de paylaşıldı.

Vodafone CEO'su Engin Aksoy, telekom sektörünün ve geniş bant altyapılarına yapılan yatırımların, ülke ekonomisi ve sosyal dayanıklılık için kritik olduğunu vurguladı. Paylaşılan istatistiklere göre bireylerin internet kullanım oranı 2021'de %79'dan %82,6'ya yükseldi.

Toplantıda Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Hasan Süel de 5G ve fiber teknolojilerinin arzu edilen ekonomik etkiyi ortaya çıkarabilmesi için atılması gereken politika adımlarına dikkat çekerek şunları söyledi:

"Elektronik ticaret işlemleri, büyük teknoloji şirketlerinin faaliyetleri ve makinelerarası iletişim gibi unsurlardan oluşan dijital ekonomi çerçevesinde veri trafiği sürekli artıyor. Operatörler olarak, yaptığımız şebeke ve frekans yatırımlarıyla bu trafiğin aksamadan sürmesini sağlayan temel aktörler konumundayız. Zorlayıcı makroekonomik koşullarda bu yatırımları sürdürebilmek için sektörde süregelen sorunların çözülmesine ve yatırımları destekleyici politikalara ihtiyaç olduğunu düşünüyoruz."

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