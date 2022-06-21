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VLADİVOSTOK - Dünya Yoga Günü etkinliği

AA - Andrey Kashuk - Güncel
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Toplu yoga seansı Röportaj VLADİVOSTOK - Hindistan'ın bağımsızlığının 75. yıldönümü vesilesiyle, dünyanın ilk şehirleri arasında yer alan Vladivostok'da, Uluslararası Yoga Günü kutlamaları yapıldı.

Toplu yoga seansı

Röportaj VLADİVOSTOK - Hindistan'ın bağımsızlığının 75. yıldönümü vesilesiyle, dünyanın ilk şehirleri arasında yer alan Vladivostok'da, Uluslararası Yoga Günü kutlamaları yapıldı. Tsesarevich'in sahilinde açık havada ustalık dersleri, meditasyon-havaya kaldırma, çay içme ve çeşitli etkinlikler düzenlendi. Bu etkinliği Hindistan Başkonsolosluğu organize etti.

AA / Andrey Kashuk - Güncel

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