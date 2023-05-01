Vizeye başvuran Sudanlıların pasaportları, Hollanda'nın Hartum'daki kapatılan Büyükelçiliğinde kaldı

Hartum'daki Hollanda Büyükelçiliğine vize başvurusu yapan Sudanlıların pasaportlarının, güvenlik sebebiyle kapatılan Büyükelçilikte kaldığı ve sahiplerine iade edilemeyeceği bildirildi.

Hartum'daki Hollanda Büyükelçiliğine vize başvurusu yapan Sudanlıların pasaportlarının, güvenlik sebebiyle kapatılan Büyükelçilikte kaldığı ve sahiplerine iade edilemeyeceği bildirildi.

Hollanda Dışişleri Bakanlığının Twitter hesabından, pasaportlarının kapatılan Hollanda Büyükelçiliğinde kalmasına tepki gösteren bir kullanıcıya verilen yanıtta, "Yerel makamlardan yeni pasaport başvurusunda bulunmanızı tavsiye ediyoruz." ifadesi kullanıldı.

Seyahat etmek amacıyla vize olmaksızın pasaportlarını geri almak istediğini belirten "Wasil Ali Taha" isimli kullanıcıya yanıt olarak, "İçinde bulunduğunuz durum sebebiyle üzgünüz. Büyükelçiliği kapatıp personeli tahliye etmek zorunda kaldık. Maalesef bu durum, pasaportlarınızı size geri veremeyeceğimiz anlamına geliyor." paylaşımında bulunuldu.

Sosyal medyada, çok sayıda kişinin tahliye sürecinde pasaportların sahiplerine ulaştırılamaması sebebiyle Bakanlığın paylaşımına tepki gösterilirken, çatışma halindeki yerel otoritelerden, yeni pasaport başvurusu tavsiyesi "aşağılayıcı" olarak nitelendirildi.

160 Hollandalı tahliye edildi

Hollanda Dışişleri Bakanlığının Twitter hesabından yapılan açıklamada, Sudan ordusu ile Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasında 15 Nisan'dan bu yana yaşanan çatışmalar nedeniyle ülkedeki 160 vatandaşın tahliye edildiği bildirildi.

Açıklamada, "Sudan'dan 7 tahliye uçuşu neticesinde en az 160 Hollanda vatandaşını tahliye ettik. 18 farklı ülkeden 85 kişi daha Hollanda'nın tahliye uçuşlarıyla ülkeden çıkarıldı." ifadesi yer aldı.

Açıklamada, tahliye sürecinin devam ettiği kaydedildi.