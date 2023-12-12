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Vize ve Lüleburgaz'da öğretmenlere 'Psikometrik Uygulamalarla Çocuk Değerlendirme Eğitimi Projesi' kapsamında eğitim verilecek

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Trakya Kalkınma Ajansı tarafından destek almaya hak kazanan proje kapsamında Kırklareli, Lüleburgaz ve Vize milli eğitim müdürlüklerince yürütülecek projenin protokolü imzalandı. Törene, İl Milli Eğitim Müdürü Hilal Liliyar Özefsun, Lüleburgaz Milli Eğitim Müdürü Cihan Erdem ile Vize Milli Eğitim Müdürü Recep Akdemir katıldı.

Vize ve Lüleburgaz'da öğretmenlere "Psikometrik Uygulamalarla Çocuk Değerlendirme Eğitimi Projesi" kapsamında eğitim verilecek.

Trakya Kalkınma Ajansı tarafından destek almaya hak kazanan proje kapsamında Kırklareli, Lüleburgaz ve Vize milli eğitim müdürlüklerince yürütülecek projenin protokolü imzalandı.

Törene, İl Milli Eğitim Müdürü Hilal Liliyar Özefsun, Lüleburgaz Milli Eğitim Müdürü Cihan Erdem ile Vize Milli Eğitim Müdürü Recep Akdemir katıldı.

"Nasreddin Hoca" gösterisi düzenlendi

Kırklareli Müftülüğü tarafından cami çocuk buluşmaları kapsamında Nasreddin Hoca gösterisi düzenlendi.

Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı işbirliğinde Ahmet Cevdet Paşa Camisinde 7-14 yaş grubundaki çocuklara yönelik gerçekleştirilen programda öğrenciler eğlenceli zaman geçirdi.

Çocuklar etkinlikte halat çekme, çuval yarışı, deve-cüce oyunları oynandı.

Etkinliği İl Müftüsü Yusuf Eviş de takip ederek, çocukların oyunlarına katıldı.

ÇKS başvuruları

Kırklareli Tarım ve Orman Müdürlüğünde Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) başvuruları sürüyor.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada, 2024 üretim yılı çiftçi kayıt sistemi başvurularının 2 Ocak tarihinde sona ereceği bildirildi.

Çiftçilerin Tarım ve Orman Bakanlığınca sağlanan desteklemelerden faydalanabilmesi için mutlaka kayıt yaptırması gerektiği belirtilen açıklamada, başvuruların il ve ilçe müdürlükler ile e-devlet üzerinde de yapılabildiği kaydedildi.

Kaynak: AA / Güncel

Kırklareli Lüleburgaz Çocuk Vize Tarım Eğitim Güncel Haberler

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