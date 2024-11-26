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Vize Sorunları Mecliste Tartışıldı, Araştırma Önergesi Reddedildi

Vize Sorunları Mecliste Tartışıldı, Araştırma Önergesi Reddedildi
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Gelecek-Saadet Grubu Grup Başkanvekili İsa Mesih Şahin, yurtdışına gitmek isteyen vatandaşların vize sorunlarının araştırılmasını talep etti. Ancak, AK Parti ve MHP oylarıyla önerge reddedildi. Şahin, vize sıkıntılarının Türkiye'nin ekonomik ve sosyal geleceğini etkilediğini belirtti.

(TBMM)- Gelecek-Saadet Grubu Grup Başkanvekili İsa Mesih Şahin, vize sorunlarıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Şahin, yurtdışına eğitim, ticaret, spor ve diğer sebeplerle gitmek isteyen vatandaşların yaşadığı vize sorunlarının araştırılmasını talep etti. Meclis araştırma önergesi AK Parti- MHP oylarıyla reddedildi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nda Gelecek-Saadet Grubu İstanbul Milletvekili ve Grup Başkanvekili İsa Mesih Şahin, vize sorunlarıyla ilgili açıklamalarda bulundu. İsa Mesih Şahin, yaptığı konuşmada, vize sıkıntılarının yalnızca bireysel haklarla sınırlı bir mesele olmadığını, ülkenin ekonomik, sosyal ve eğitim alanlarındaki geleceğini de derinden etkilediğini vurguladı.

"Sistemsel çözümler şart"

Milletvekili Şahin, nakliyat şoförlerinden akademisyenlere, iş insanlarından milli sporculara kadar herkesin vize nedeniyle mağduriyet yaşadığını ifade etti. ABD, AB ve Çin vizesi başvurularındaki sorunlara dikkat çeken Şahin, 2026 yılına kadar ABD'den randevu alınamadığını ve Avrupa Birliği ülkelerindeki vize başvuru süreçlerinin kaotik bir hal aldığını belirtti. Meclis Araştırma Komisyonu kurulmasını öneren Şahin açıklamasına şöyle devam etti.

"Gençlerimizin geleceği için bu sorunu çözelim"

"Türkiye'nin gençlere umut veren bir iklim oluşturması gerekir. Gençlerimiz eğitim için gitsinler, ancak ülkelerine geri dönsünler ve beyin göçünü tersine çevirelim. Türkiye'nin mütekabiliyet ilkesini devreye sokması gerekir. Vakurlu bir devlete yakışan budur.  Tüm milletvekillerinden önergeye destek  vermelerini bekliyorum."

Gelecek-Saadet Grubunun vize sorunlarının ve çözümlerinin belirlenmesi için verdiği meclis araştırma önergesi AK Parti- MHP oylarıyla reddedildi.

Kaynak: ANKA / Güncel
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