Üye Girişi
Haberler

Vize Milli Eğitim Müdürlüğünce Kitap İmza Günü Düzenlendi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Vize ilçesinde Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen etkinlikte öğrenciler, kendi şiirlerinin yer aldığı kitapları imzaladı. Kaymakam, Belediye Başkanı ve ilçe protokolü de etkinliğe katıldı.

Vize Milli Eğitim Müdürlüğünce kitap imza günü düzenlendi.

"Vizenin Şairleri" projesi kapsamında spor salonunda gerçekleştirilen etkinlikte, öğrenciler kendi şiirlerinin yer aldığı kitapları imzaladı.

Etkinliğe, Kaymakam Sedat Özdemir, Belediye Başkanı Ercan Özalp ve ilçe protokolü katıldı.

Mazgal temizliği yapıldı

Kırklareli Belediyesince mazgal temizlik çalışması yapıldı.

Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, kentte yağmur suyu mazgallarını temizledi.

Belediyeden yapılan açıklamada, yağışlar dolayısıyla olumsuzluk yaşanmaması amacıyla yağmur suyu mazgallarının temizlendiği belirtildi.

Çalışmaların süreceği kaydedildi.

Elektrik kesintisi

Kırklareli'nde bir köy ve mahallede elektrik kesintisi yapılacak.

TREDAŞ'tan yapılan açıklamada, bakım ve onarım çalışmaları kapsamında kent merkezinin Karahıdır Mahallesi ile Babaeski ilçesine bağlı Taşağıl köyüne yarın bir süre enerji verilmeyecek.

Söz konusu kesintiler, Karahıdır Mahallesi'nde 09.00-10.00 ile 13.00-14.00, Taşağıl köyünde ise 10.00-16.00 saatlerinde uygulanacak.

Kaynak: AA / Güncel

Milli Eğitim Müdürlüğü Vize Çevre Enerji Eğitim Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Kuaförler pazar günü açık mı? Kuaförler pazar günü çalışıyor mu 2024? Hıdırellezde dilek dilemek günah mı? Hıdırellez kutlamak caiz mi, haram mı? Buca Belediyesi hangi parti? Buca Belediye başkanı hangi partiden seçilmiştir? Benzin ve Motorine indirim var mı? Benzin ve Motorine indirim gelecek mi, yapılacak mı? 5 Mayıs akaryakıt fiyatları! 5 MAYIS BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU! Bu hafta BİM'de neler var, hangi ürünler geldi? Bu akşam Survivor var mı? Bu akşam Survivor All Star yeni bölüm yayınlanacak mı? 5 Mayıs Cumartesi Survivor yeni bölüm! Bugün hangi maçlar var? Bugün maç var mı? 5 Mayıs Bu akşam hangi maçlar var, hangi kanalda? KURBAN BAYRAMINA KAÇ GÜN KALDI 2024: Kurban bayramı ne zaman, hangi tarihe denk geliyor? Dün gece deprem oldu mu? İzmir'de, İstanbul'da, Ankara'da deprem mi oldu? 5 Mayıs dün gece deprem mi oldu? Hangi renkleri karıştırırsak kırmızı olur? Kırmızı rengi nasıl elde edilir, nasıl yapılır? Hangi renkleri karıştırırsak mor olur? Mor rengi nasıl elde edilir, nasıl yapılır? Fuşya rengi nasıl elde edilir? Fuşya hangi renklerin karışımı ile yapılır? Turuncu nasıl elde edilir? Turuncu hangi renklerden oluşur, guaj boya ile nasıl yapılır? 5 Mayıs Konya'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler! (GÜNCEL) MEDAŞ Konya elektrik kesintisi ne zaman bitecek? 5 Mayıs Gaziantep elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Gaziantep'te elektrikler ne zaman gelecek? Gaziantep'te elektrik kesintisi!
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title