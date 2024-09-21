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Vize Kaymakamı Kemal Balaban Tarım ve Esnaf Ziyaretlerinde Bulundu

Vize Kaymakamı Kemal Balaban Tarım ve Esnaf Ziyaretlerinde Bulundu
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Vize Kaymakamı Kemal Balaban, İlçe Tarım ve Orman Müdürü ve Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı'nı ziyaret ederek tarımsal destekleme modeline dair üreticileri bilgilendirdi.

Vize Kaymakamı Kemal Balaban, ziyaretlerde bulundu.

Balaban, ilk olarak İlçe Tarım ve Orman Müdürü Şeyda Gürsu'yu ziyaret edip çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Tarım ve Orman Müdürlüğünün çalışmalarını önemsediğini ifade eden Balaban, üreticilerin desteklenmesi için çalıştıklarını kaydetti.

Balaban, ardından Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Hasan Basri Korkmaz'ı ziyaret etti.

Üreticiler bilgilendirildi

Lüleburgaz'da üreticilere "Yeni Tarımsal Destekleme Modeli" hakkında bilgi verildi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürü Gökalp Muzikacı, Ticaret Borsası Toplantı Salonu'nda üreticileri bilgilendirdi.

Muzikacı, üreticilerin bakanlığın desteklemelerinden en iyi şekilde yararlanabilmesi için gayret gösterdiklerini belirtti.

Kaynak: AA / Özgün Tiran - Güncel

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