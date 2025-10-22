Vize Kaymakamı Kemal Balaban, köy ziyaretlerini sürdürüyor.

Balaban, Sergen köyünü ziyaret ederek, vatandaşlarla bir araya geldi.

Vatandaşların isteklerini dinleyen Balaban, daha sonra köyde yürütülen çalışmaları inceledi, köy muhtarı Yılmaz Bora'dan bilgi aldı.

Meme kanseri farkındalık ayı

Kırklareli'nde meme kanseri farkındalık ayı kapsamında bilgilendirme çalışmaları sürüyor.

İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığınca kentteki bir alışveriş merkezinde stant kuruldu.

Sağlık ekipleri, standı ziyaret eden vatandaşlara meme kanserine neden olabilecek risk faktörleri, erken teşhisin önemi ve tarama yöntemleri hakkında bilgi verdi.