Vize Kaymakamı Kemal Balaban, Köy Ziyaretlerine Devam Ediyor

Vize Kaymakamı Kemal Balaban, köy ziyaretlerine devam ediyor.

Balaban, Hasbuğa ile Evrencik köylerini ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya geldi.

Vatandaşların isteklerini dinleyen Balaban, köylerde devam eden yatırımlar hakkında muhtarlardan bilgi aldı, yürütülen çalışmaları inceledi.

Yol yapım çalışması

Lüleburgaz ilçesinde yol yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürüyor.

Lüleburgaz Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Yıldız Mahallesi Eski Bedir Caddesi'nde asfalt serimi gerçekleştiriyor.

Belediye Başkanı Murat Gerenli, ekiplerin çalışmalarını inceleyip bilgi aldı.

Gerenli, kent genelinde kış öncesi yol yapım, bakım ve onarımlarının devam ettiğini kaydetti.