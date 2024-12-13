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Vize Kaymakamı, Hayırsever İş İnsanı ile Bir Araya Geldi

Vize Kaymakamı, Hayırsever İş İnsanı ile Bir Araya Geldi
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Vize Kaymakamı Kemal Balaban, 8 derslikli anaokulu yapımını üstlenen hayırsever iş insanı Hüseyin Adıgüzel’i kabul ederek teşekkür etti. Ayrıca Pınarhisar Kaymakamı Rabia Naçar Çanakcıoğlu, köy ziyaretleri gerçekleştirerek vatandaşların taleplerini dinledi.

Vize Kaymakamı Kemal Balaban, hayırsever iş insanı Hüseyin Adıgüzel'i makamında kabul etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Balaban, Evren Mahallesi'ne 8 derslikli anaokulu okul yapımını üstlenen Adıgüzel'e teşekkür etti.

Kaymakam Balaban, ziyarette Milli Eğitim Müdür Vekili Hakan Ayhan'dan okul hakkında bilgi aldı.

Kaymakam Çanakcıoğlu'ndan köy ziyareti

Pınarhisar Kaymakamı Rabia Naçar Çanakcıoğlu, köylerde vatandaşlarla bir araya geldi.

Çanakcıoğlu, beraberindeki kurum müdürleriyle Tozaklı, Cevizköy ve Sütlüce köylerini ziyaret etti.

Köylerde devam eden yatırımları da inceleyen Çanakcıoğlu, köy muhtarlarından çalışmalar hakkında bilgi aldı, vatandaşların istek ve taleplerini dinledi.

Başkan Talay, çalışmaları inceledi

Pınarhisar Belediye Başkanı İhsan Talay, altyapı ve yol yapım çalışmalarını inceledi.

Talay, Fen İşleri Müdürlüğünce Dere Mahallesi'nde kaldırım yenileme ve Orta Mahallesi'nde yürütülen doğalgaz çalışmalarını takip etti.

Ekiplerin yoğun bir şekilde çalışma yürüttüğünü ifade eden Talay, ilçede yaşam kalitesini artırmak için gece gündüz hizmet verdiklerini kaydetti.

Kaynak: AA / Ufuk Ertop - Güncel
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