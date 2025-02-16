Vize Kaymakamı Balaban, Kışlacık Köyü'nü Ziyaret Etti
Kaymakam Kemal Balaban, Kışlacık köyünde vatandaşlarla bir araya gelerek taleplerini dinledi. Pınarhisar'da ise zabıta ekipleri, gıda işletmelerinde fiyat ve stok denetimleri gerçekleştirdi.
Vize Kaymakamı Kemal Balaban, köy ziyaretlerini sürdürüyor.
Balaban, Kışlacık köyünü ziyaret ederek, köy kahvehanesinde vatandaşlarla bir araya geldi.
Vatandaşların isteklerini dinleyen Balaban, daha sonra köy muhtarı Gönül Taran'dan köydeki yatırımlar hakkında bilgi aldı.
Zabıtadan fiyat ve stok denetimleri
Pınarhisar ilçesinde zabıta ekipleri market ve gıda işletmelerinde fiyat ve stok denetiminde bulundu.
Pınarhisar Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ramazan ayı öncesinde gerçekleştirdiği denetimlerde ürünlerin fiyat ve etiket bilgilerini kontrol etti.
Ekipler, ürünlerin son tüketim tarihlerini de inceledi.