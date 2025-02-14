Vize Kaymakamı Aileleri Ziyaret Etti
Vize Kaymakamı Kemal Balaban, '2025 Aile Yılı' dolayısıyla Dönmez ve Ekinci ailelerini ziyaret ederek, çocuklara oyuncak hediye etti ve ailelerin isteklerini dinledi. Ayrıca, Vize Belediyesi'nin 'Hoş Geldin Bebek' Projesi kapsamında yeni doğan bebekleri olan aileler de ziyaret edilerek hediyeler takdim edildi.
Vize Kaymakamı Kemal Balaban, "Güçlü Aile Güçlü Toplum" sloganıyla ilan edilen "2025 Aile Yılı" dolayısıyla aile ziyaretlerinde bulunuyor.
Kaymakam Balaban, ilçede yaşayan Dönmez ile Ekinci ailelerini evlerinde ziyaret etti.
Çocuklara oyuncak hediye eden Balaban, ailelerin istek ve şikayetlerini dinledi.
Balaban, ziyaretlerde ailelerle bir süre sohbet etti.
"Hoş Geldin Bebek" Projesi
Vize Belediyesince yürütülen "Hoş Geldin Bebek" Projesi devam ediyor.
Belediye Başkanı Ercan Özalp, ilçede yeni doğan bebeklerin ailelerini ziyaret ediyor.
Özalp, ziyaretlerde, proje kapsamında içerisinde bebek ürünlerinin yer aldığı hediyeyi ailelere takdim etti.
Aileleri tebrik eden Özalp, vatandaşların her anlarında yanlarında olmaya çalıştıklarını belirtti.