Vize ilçesinde 8 kilometrelik yolun sathi kaplama çalışması yapılacak. Belediye Başkanı Ercan Özalp, yol yapımının vatandaşların ulaşım konforunu arttırmak amacıyla gerçekleştirildiğini belirtti. Ayrıca Kırklareli'nde 7 köy ve 4 mahallede elektrik kesintisi yapılacağı duyuruldu.

Vize ilçesinde yol yapım çalışması başlatılacak.

Belediye Başkanı Ercan Özalp, yaptığı yazılı açıklamada, ilçede 8 kilometrelik yolda sathi kaplama yapılacağını bildirdi.

Olumsuz hava koşulları ve doğal gaz altyapı çalışmalarından dolayı yolların bir bölümünde tahribat oluştuğunu ifade eden Özalp, vatandaşların ulaşımdaki konforunu arttırmak istediklerini kaydetti.

Yol yapım çalışması için ihalenin yapıldığını belirten Özalp, "Vize Belediyesi olarak cadde, sokak ve kaldırımlarımızdaki yapım ve bakım işlerini hız kesmeden sürdürmek hedeflerimiz arasında. Daha güzel ve modern bir Vize için çalışmalarımız aralıksız devam edecek." ifadelerini kullandı.

Elektrik kesintisi

Kırklareli'nde 7 köy ve 4 mahallede elektrik kesintisi yapılacak.

TREDAŞ'tan yapılan açıklamada, bakım ve onarım çalışmaları kapsamında, kent merkezine bağlı Geçitağzı, Çağalayık, Dere, Karadere, Kapaklı, Şükrüpaşa ve Kula köyleri ile Vize ilçesinin Cumhuriyet, Kale, Güven mahalleleri ve Demirköy ilçesinin Yeni Mahallesi'ne yarın bir süre enerji verilmeyecek.

Söz konusu kesintiler, kent merkezine bağlı köylerde 09.00-14.00, Cumhuriyet, Kale, Güven mahallelerinde 09.00-12.00, Yeni Mahallesi'nde ise 09.00-17.00 saatlerinde uygulanacak.