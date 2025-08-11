Vize ilçesinde denize girişler dört gün yasaklandı
Kırklareli'nin Vize ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle 12-15 Ağustos tarihleri arasında tüm plajlarda denize girilmesi yasaklandı. Jandarma ekipleri denetim yapacak.
Kırklareli'nin Karadeniz'e kıyısı bulunan Vize ilçesinde, olumsuz hava şartları nedeniyle dört gün denize girişlere yasak getirildi.
Vize Kaymakamlığından yapılan açıklamada, olumsuz hava ve deniz koşulları dolayısıyla 12-15 Ağustos tarihlerinde Vize ilçesindeki tüm plajlarda denize girilmesi yasaklandı.
Vatandaşlardan, yasağa uymaları istendi.
Jandarma Komutanlığı ekipleri bölgede denetimlerde bulunacak.
Kaynak: AA / Özgün Tiran - Güncel