Üye Girişi
Haberler

Vize Emniyet Müdürlüğü Personeline İlkyardım Eğitimi Verildi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Abone Ol

Vize Emniyet Müdürlüğü görevli personeline doğal afetler ve trafik kazalarında yapılması gerekenler konusunda bilgilendirme yapıldı. Ardından temel ilkyardım eğitimi verildi. Kırklareli Emniyet Müdürlüğü tarafından 'En İyi Narkotik Polisi Anne Projesi' tanıtıldı ve 8 faaliyet düzenlendi.

Vize Emniyet Müdürlüğünce görevli personele temel ilkyardım eğitimi verildi.

Vize Emniyet Müdürlüğünde düzenlenen eğitimde personel doğal afetler ve trafik kazalarında neler yapılması konusunda bilgilendirildi.

Daha sonra personele temel ilkyardım eğitimi verildi.

"En İyi Narkotik Polisi Anne Projesi" tanıtıldı

Kırklareli Emniyet Müdürlüğünce "En İyi Narkotik Polisi Anne Projesi" tanıtıldı.

Ekipler 1-25 Ocak tarihlerinde 8 faaliyet düzenledi.

Faaliyetlerde 2 bin 760 kişiye proje hakkında bilgi verildi.

Kaynak: AA / Güncel

Kırklareli Narkotik Vize Doğal Afetler Trafik Kazaları 3.Sayfa Sağlık Güncel Haberler

1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title