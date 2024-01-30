Vize Emniyet Müdürlüğü Personeline İlkyardım Eğitimi Verildi
Vize Emniyet Müdürlüğü görevli personeline doğal afetler ve trafik kazalarında yapılması gerekenler konusunda bilgilendirme yapıldı. Ardından temel ilkyardım eğitimi verildi. Kırklareli Emniyet Müdürlüğü tarafından 'En İyi Narkotik Polisi Anne Projesi' tanıtıldı ve 8 faaliyet düzenlendi.
Vize Emniyet Müdürlüğünce görevli personele temel ilkyardım eğitimi verildi.
Vize Emniyet Müdürlüğünde düzenlenen eğitimde personel doğal afetler ve trafik kazalarında neler yapılması konusunda bilgilendirildi.
Daha sonra personele temel ilkyardım eğitimi verildi.
"En İyi Narkotik Polisi Anne Projesi" tanıtıldı
Kırklareli Emniyet Müdürlüğünce "En İyi Narkotik Polisi Anne Projesi" tanıtıldı.
Ekipler 1-25 Ocak tarihlerinde 8 faaliyet düzenledi.
Faaliyetlerde 2 bin 760 kişiye proje hakkında bilgi verildi.