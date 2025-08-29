Vize'de Yaz Spor Kursları Kapanış Töreni Gerçekleştirildi

Vize ilçesinde yaz spor kurslarının kapanış töreni yapıldı. 300 sporcunun katıldığı kurslar, voleybol, tenis ve futbol branşlarında yoğun ilgi gördü. Törende sporculara madalya ve katılım belgeleri dağıtıldı. Ayrıca, eğitim kurumları müdürler kurulu toplantısında 2025-2026 eğitim-öğretim yılı planlamaları değerlendirildi.

Vize ilçesinde yaz spor kursları kapanış töreni yapıldı.

Vize Belediye Başkanı Ercan Özalp, Atatürk Parkı Spor Kompleksinde düzenlenen törende, voleybol, tenis ve futbol branşlarında gerçekleştirilen kursların yoğun ilgi gördüğünü söyledi.

Kurslara 300 sporcunun katıldığını ifade eden Özalp, katılan öğrencilere teşekkür etti.

Daha sonra sporculara madalya ve katılım belgeleri dağıtıldı.

Eğitim kurumları müdürler kurulu toplantısı yapıldı

Vize'de eğitim kurumları müdürler kurulu toplantısı gerçekleştirildi.

Vize Milli Eğitim Müdürlüğünde Recep Akdemir başkanlığında Namık Kemal Ortaokulu'nda gerçekleştirilen toplantıda, 2025-2026 eğitim-öğretim yılında planlanan faaliyetler değerlendirildi.

Toplantıda eğitimde verimliliğin artırılması, öğrenci başarısının yükseltilmesi, sosyal ve kültürel çalışmaların geliştirilmesine yönelik değerlendirmelerde bulunuldu.

Akdemir, yeni eğitim öğretim yılının tüm okul ve kurumlar için hayırlı olması ve başarılı geçmesini diledi.

Kaynak: AA / Cengiz Civelek - Güncel
