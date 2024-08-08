Vize'de yaralı leylek tedavi altına alındı

Vize ilçesinde jandarma ekiplerince yaralı halde bulunan leylek tedavi altına alındı.

Vize Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi (HAYDİ), asayiş denetimi sırasında bir tarlada yaralı halde leylek olduğunu fark etti.

Ekipler tarafından koruma altına alınan yaralı leylek, Kırklareli Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne teslim edildi.

Leylek, tedavi altına alındı.